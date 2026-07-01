Muda Mari pajatus. Õnnõ inämb õnnõ

Ma kuuli raadiost, et putõ liivatahas vai murõtainas om nüüd ümbre nimmat õnnõtainas. Või-olla oll’ õkva hää mõtõ murõ üteh putõ piirakuga är süvvä, sõs jääs õnn alalõ. A ku õnnõ är süüt…

Vai tulõ asja kaia tõistpite: et olõt tuu, midä süüt? Sõs võissi tetä terve ria Õnnõ-nimelist söögikraami, nigu omma Hüvä märgiga toodusõ. Õnnõ leib ja nisuvatsk omma jo ammutsõst aost poodist saia. Panõmi mano Õnnõ piimä ja vorsti, ni saagi kõtu õnnõsüüki täüs. Tävvelidsest õnnõst jääs puudu õnnõ Õnnõ pehme kemmergupapõr.