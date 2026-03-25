80 aastat Hindriku talo lahengust

1. mahlakuu pääväl saa 80 aastakka lahengust Sulbi lähkül Haamastõ külän Hindriku (Määritsa) talon, kon mõtsavele katõsa tunni ründäjile vasta panniva ja hinnäst elosalõ kätte es anna. Tuul pääväl plaanitas mõtsavelli talokotussõ man väiku kombõtäütmisega mälehtä.

«Võromaa Kaitsõliit tulõ malõvkunna esindüsega, tetäs mälehtüstseremoonia ja lastas avvupaukõ, paiga pääle tulõva nuurkotka ja kodotütre,» kõnõlõs päävä Kaitsõliidu-puulnõ kõrraldaja Saamo Toomas.

Talo täämbäne umanik om usaldanu talosüäme ja mälehtüskivi kõrranhoitmisõ Sulbi maarahva seldsi kätte. «Om plaanin sääne lihtsä mälestämisüritüs, kohe tulõva hukkasaanu mõtsavelli perre ja sõamuusõumist Undi Arnold lühküt ettekannõt tegemä. Timä om seo lahengupaiga kõigi külgiga väega kursin, kõiki naid välläkaibmiisi tan juhtnu,» seletäs mano Rosenbergi Aivar, kiä vidä päävä kõrraldust seldsi puult.

«Neo olli inemise, kiä anni uma elo tuu iist, et meil täämbä om võimalik uman riigin ellä ja om, midä hoita,» löüd Rosenbergi Aivar.

Mälehtüspäävä kõrraldaja Rosenbergi Aivar ja Saamo Toomas Hindriku taloasõmõ man, kohe om üles säet teedüstahvli ja pant mälehtüskivi lahengun hukka saanuilõ. Rahmani Jani pilt

• 13. urbõkuul 1946 valluti esi gruppõ mõtsavele ütenkuun Osula külä, kon oll’ vallakeskus. Nii es massa ütel pääväl Osulan Nõvvokogodõ võim. Võimu ülevõtmisõ käügin sai hukka 13 okupatsioonivõimu esindäjät ja näidega kuuntüü tegijät.

• Sääne innekuulmada vastanakkaminõ kostu Moskvani vällä ja õkva naati kinni võtma ja üle kullõma noid, kinkal kahtlustõdi köüdüssit mõtsavelliga. Üte inemise käest sutõti agendi abiga vällä uuri teedüs, et osa vallakeskusõ ründäjist võiva hinnäst käkki Haamastõ külän Hindriku talon.

• 1. mahlakuu üüse inne päävänõsõmist piireti talo sisse. Ründämisen lei üten ligi 120 NKVD juhitut eriüksuslast ja 15 paiklikku häötüspataljonlast. Päält muiõ relvi tarvitõdi kuulipildjit kah.

• Mõtsavelli taheti elosast pääst kätte saia, tuuperäst toimu tulõvahetus kokko katõsa tunni. Lõpus läts’ maja palama ja nuu, kiä majja olli jäänü, palliva sisse. Lahengun saiva hukka kõik säidse hinnäst majan käknü mõtsavelle, pääle noidõ viil majan elänü talopernaanõ üten uma imäga.

Läte: Hindriku talo lahengu teedüstahvli