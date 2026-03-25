Priinime lugu: Saarepuu ja Stalde

Nimme Saarepuu kand parla Eestin 151 inemist. Viil om ütessä inemist nimega Saarepu. Nime tegünemise kotussidõ arvu om rassõ täpsäle nimetä, selle et mõnõn paigan panti hingelugõmistõ Sarepu, a tuust sai Sarapuu ja mõnõn paigan sai kiräpildist Sarrapuh Saarepuu.

Võrumaal käve seo nimega nii, et Põlva Mooste mõisa Poro Aado Jaani perrätulõjilõ panti vanan kiräviien nimi Sarepu, minkast saigi Saarepuu. A Urvastõ Vaabina mõisan panti hingelugõmistõ 1834 arvada kogõmalda kirja üts kõrd Sarepu ja mitmit kõrdu Sarrapu. Vaabina Maru talust peri suguvõsa priinimes sai tegeligult Sarapuu.

Tõsõ Liivimaa Saarepuu tulliva edimält kolmõst paigast. Põltsamaa Pajusi mõisa Saare talu Saare Jüri uma perrega sai talunimest tulõtõdu nime Sarepuu. Saarde kihlkunna Kärsu ja Voltveti mõisidõ nimest Sarepuin sai kah Saarepuu, a nimi kuuli vällä. Saaremaa Valjala kihlkunna Sakla mõisa hingelugõmisõ nimest Sarrapuh sai personaalraamatun Saarepuu, a tuu nimi kuuli kah vällä.

Harjumaal tegüsi Saarepuu katõn paigan. Raikkülän panti Kiltresauna Jaanilõ Sarrepu, minkast sai Saarepuu. Jõelähtme Maardu mõisan panti Saarepuu. Säält läts tuu nimi kuun kõrdsimiis Tõnuga Kuusalu Valkla mõisadõ, viidi 1905 edesi Helme kihlkunda ja ildamb tuudi ka Võrumaalõ.

1921. aastagal Setomaal võeti nimme Saarepuu üts kõrd, Petseri vallan. Eestistämisel võeti nimme Saarepuu rohkõmb, 11 kõrda. Ka Võrumaal võti seo nime Kelt Karilatsin ja Laurson Erästveren, a suurõmb suguvõsa sai katõst Stalde nimme kandnu perekunnast, kiä võti vahtsõ nime Saarepuu 1937 Laitsna-Rogosi vallan.

Nimi Stalde (19 kandjat) om Vana-Laitsna valla nimi, a kirja pandsõ priinime edimält Rõugõ opõtaja Marpurg: Talde talun ja kujul Tald. Hingelugõmisõn 1826 muudõti nimi är kujulõ Stald, talunimmõ kirutõdi läti muudu Stalde. Ka Rõugõ personaalraamatun 1829 muudõti priinimi kujulõ Stalde.

Stalde talu om parlaki alalõ Läti Vana-Laitsna vallan, Korneti küle all, kuigi ammõtlik nimi om är muudõt. Läti nimekujuga Staldes talu om parla Ziemerin ja Virešin. Sarnanõ kotussõnimi Staldēni om viil Bērzaune vallan. Läti nimeuurja olõ-i tuust nimest midägi arvanu. Liivläisi priinimme Stalte omma nä köütnü läti sõnaga stalts ‘sirgõ, siuhkõ’.

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.