Tsiberist tagasitulõgi kohvri

Võromaa muusõummi joudsõ ildaaigu aoluuga kohvri. 1955. aastagal Tsiberihe Mordva laagrihe karistust kandma saadõtul mõtsavellel, Tännässilmä mehel Vigla Jaanil lubati 1976. aastagal Eestihte tagasi tulla ja tä saatsõ uma kraami inne tulõkit kohvrin pandõrolliga kodomaalõ. Timä perijä tõiva no pikä tii maaha rännänü ja aoluust kõnõlõja kohvri üten ümbrüskotiga, mille pääl aadrõs, muusõumi kokko. Kabuna Kaile jutt ja pilt