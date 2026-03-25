Võromaa muusõummi joudsõ ildaaigu aoluuga kohvri. 1955. aastagal Tsiberihe Mordva laagrihe karistust kandma saadõtul mõtsavellel, Tännässilmä mehel Vigla Jaanil lubati 1976. aastagal Eestihte tagasi tulla ja tä saatsõ uma kraami inne tulõkit kohvrin pandõrolliga kodomaalõ. Timä perijä tõiva no pikä tii maaha rännänü ja aoluust kõnõlõja kohvri üten ümbrüskotiga, mille pääl aadrõs, muusõumi kokko. Kabuna Kaile jutt ja pilt
Tsiberist tagasitulõgi kohvri
urbõkuu 26. päiv 2026
Uudissõ
- Rahmani Jan 80 aastat Hindriku talo lahengust
- Keväjädses käänüpääväs sai kirja tuhat suidsusanna
- Rahmani Jan Urvastõn peeti Contra sünnüpäävä kirändüsõdagut
Juhtkiri
- Rahmani Jan Pildikene tii päält
Märgotus
- Kürsa Ere Tii hoit inemist hinele mõrsjas
- Rahmani Jan Keeleteo rahvaavvohinna võitnu karmanihelü tegijä
- Silla Ants Võrumaa om alal viil!
- Kae, miä ütel’!
Elo
- Nõlvaku Kaie Kevväi tull’ tinavaasta nigu maru äkki?
- Kuslapi Marin Imäkeelepäiv Mõnistõ koolin
- Reinerti Elmo Munapühimuinasjutt
- Saarõ Evar Priinime lugu: Saarepuu ja Stalde
Perämine külg
- Aidma Hele Uma om õks uma
- Aleviku Anni Segilännü lõunasüük
- Tossu Tilda Tossu Tilda pajatus. Rahvavainlasõ lumbivett kihvtitämän
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Midä ma es kuulõ
- Maolda nali: apteegin
- Parm tsuskas: tõtõ diisli hinna kotsilõ