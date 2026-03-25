Muda Mari pajatus. Midä ma es kuulõ

Ma kuuli raadiost, et kevväi nakas’ pääle kolm nädälit inne, ku kallendrikevväi peräle jõudsõ. A ma es kuulõ raadiost, et nüüd om ilm lämmi, päiv paistus, tuul puhk ja elektrihind om õnnõ paar senti. Kiäki ei kitä, et külh om häste. Et viimäte sai tuu pikk ja külm talv läbi.

Vast piässi kitmä ja mõtlõma, kuismuudu otav elektri mi juhtmidõ sisse saa. Äkki ei piässi kõgõ vasta võitlõma, näütüses generaatoridõ ja pääväpaneele vasta.

A nigu elektri läts’ odavambas, linnas’ küttehind üles. Järekõrdnõ mõttõlda sõda lei terve ilma uppi. Ja nüüd nuias verevä nokamütsüga miis tõisi riike sõtta appi. Ei olõ inemise aastatuhandidõga targõmbas saanu.