Telli

Muda Mari pajatus. Midä ma es kuulõ

Muda Mari

Ma kuuli raadiost, et kevväi nakas’ pääle kolm nädälit inne, ku kallendrikevväi peräle jõudsõ. A ma es kuulõ raadiost, et nüüd om ilm lämmi, päiv paistus, tuul puhk ja elektrihind om õnnõ paar senti. Kiäki ei kitä, et külh om häste. Et viimäte sai tuu pikk ja külm talv läbi.

Vast piässi kitmä ja mõtlõma, kuismuudu otav elektri mi juhtmidõ sisse saa. Äkki ei piässi kõgõ vasta võitlõma, näütüses generaatoridõ ja pääväpaneele vasta.

A nigu elektri läts’ odavambas, linnas’ küttehind üles. Järekõrdnõ mõttõlda sõda lei terve ilma uppi. Ja nüüd nuias verevä nokamütsüga miis tõisi riike sõtta appi. Ei olõ inemise aastatuhandidõga targõmbas saanu.

Nummõr 609

urbõkuu 26. päiv 2026
Lae alla PDF

Uudissõ

Juhtkiri

Märgotus

Elo

Perämine külg

UMA Leht