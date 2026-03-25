Keväjädses käänüpääväs sai kirja tuhat suidsusanna

Suidsusannu üle-eestilidsel kokkolugõmisõl om edimädse aastaga joosul kirja saanu tuhat sanna.

Kõgõ rohkõmb om sannu Vanal Võromaal, a ka muial Lõunõ-Eestin. Veebikaardi pääl omma nätä neo 550 suidsusanna, mille umanigu omma lubanu sanna asukotust kaardi pääl vällä näüdädä.

Tuhandõst kirja saanust sannast om 750 puhul kirotõt pikembält perre sannakombidõ kotsilõ kah. Näütes om jakkuvalt kombõs suidsusannan vihtlõminõ: kats kolmandikku sannaliidsist vihtlõs alasi, kolmas jago mõnikõrd ja õnnõ 2% vihtlõ-i sukugi. Pall’o lukõ om kirja pant sannu aoluu kotsilõ ja teedä om suidsusanna tulõvik: 640 vastanu sõnno perrä käävä suidsusannan näide latsõ kah. Nii või usku, et sannal om uma kotus noorõmbide põlvkundõ elon ja suidsusann üten ummi kombidõga püsüs edesi.

Loendusuurmisõst joba korjunu ja viil mano tulõva tiidmise tollõ kotsilõ, ku tähtsä om suidsusann mi elokõrraldusõn, saami edesi anda ummilõ latsilõ ja latsõlatsilõ. Õnnõ ütetaolidsõmbas muutuvan ilman om suidsusanna vägi alalõ jäänü ja püsüs mi põlitsõn kultuurin edesi.

Tüürühm tennäs kõiki, kiä omma joba ummi sannajuttõ jaganu. Tuhat sanna omma teedä, a arvada om viil mõni tuhat suidsusanna, mink kotsilõ olõ-i märki saadu. Ülelugõminõ jakkus, sanna saa esi võrgun olõva vastamislehe kaudu kirja panda, a või ka kirjapandja kohapääle sanna kaema ni sannajuttõ üles tähendämä kutsu.

Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO vaimlidsõ kultuuriperändüse esindüsnimistün aastagast 2014. Sannaumanigõ hää abiga tahetas selgembäs saia sannu hulk ja uuri sannakombit. Ettevõtmist tugõ Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Vana-Võromaa suidsusannu kuuntüükogo

Pilt kuhikeressega suidsusannast Võromaal. Veeroja Eda pilt

Maa- ja Ruumiammõdi sannukaart: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/suitsusaunad

Sannu lugõminõ savvusann.ee lehe pääl: https://savvusann.ee/loendus/