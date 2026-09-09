Kas päkädsi suvõl kah käävä?

Seo suvi kävevä arvada päkädsi mu Vana-Roosa elämisen ja tõiva mu peldiku aknõlavva pääle välläandõ «Eesti NSV muuseumid» (1961), miä oll’ umal aol olnu Varstu raamadukogo raamat. Kinkse taa raamadu 15. põimukuul suvõülikoolin Padari Ivarilõ.

Mul ei olõ mitte määnestki tiidmist, kiä tuu oll’, kiä raamadu tõi. Nii et ma ei saa kõrvalõ jättä, et taa oll’ üts är essünü päkäts, kiä tull’ suvõl ja mitte õkva inne jõulõ. Või-olla et terven mi külän olli kõik aknõlavva täüs veetü vannu raamatit umaaigsõst Varstu raamadukogost. A egäl juhtumisõl om kimmäs, et mu peldiku aknõ pääle oll’ üts raamat tuudu. Raamadu tuujat ma ei tiiä ja et tuu raamat om põra Võro instituudi direktri käen.