Umakeelitses oppusõs naatas pakma rahatukõ

Üten kooliaasta alostusõga tull’ teedüs, et seost opiaastast saava umavalitsusõ küssü lisarahha, et massa oppajilõ, kiä pruukva tunnin paikkundlist kiilt, 20 protsõnti palgalissa. Tuginõu pututas nii latsiaidu, latsihoitõ ku ka kuulõ.

Lisaraha saa küssü kooni 28. süküskuuni. «Hüä olõsi, ku egä kuul umah keeleh oppamisõ kasvai paari ainõtunniga sjoo sügüse plaani võtasi ja egäh latsiaiah üts rühm vai kasvai üts oppaja vai oppajaabi latsiga umah keeleh kõnõlõma nakkasi,» and Valgu Meel Võromaa arõnduskeskusõst küsümiisi tegemises huugu. Nii näge säädüseandja kah paigapäälidse rahva hääd tahtmist umakultuuri hoita.

Rahha saa küssü ütelt puult oppajidõ jaos, kiä pruukva opitüün paigapäälist kiilt, ja tõsõlt puult tuujaos, et kõrralda kultuurioppust, miä avitas kiilt oppi. Kultuurioppusõ tukõ om rehkendet 11 eurot latsõ kotsilõ aastan. Summa vällärehkendämises korrutõdas latsi arv umavalitsusõ kohvitsendiga. «Kimmähe om tark küssü umakultuuri lõimmisõ tukõ. Tuu rahaga saa näütüsest hüvvi uma keele kõnõlõjit küllä kutsu, kodokandi luudusõ ja kultuuriteemaliidsi tsõõrikäüke kõrralda vai tüütarri jaos matõrjaali osta,» and Valgu Meel mõttidõ liikma pandmisõs nõvvo.

Küsümise pääle, kas tan kandin iks jakkus umakeelitsit oppajit, kost Valgu Meel: «Võro ja seto keele kõnõlõjit om oppajidõ siäh õks hulka. Sjooni aoni om olnu mi haridusasotuisih tüükiil eesti kiil ja uma kododsõ keelega tüükeskkunda tulõminõ taht harinõmist. A meil omma hüä näüte olõmah: Võro liina umakeeline rühm Sõlõkõsõ latsiaiah, kats umakeelist rühmä Setomaa latsiaiah ja viil ütepäävädse keelepesä mitmõl puul Võromaal. Naidõ rühmi oppaja omma mullõ ütelnü, õt harinõminõ võtsõ aigo, a no om uma keele kõnõlõminõ saanu loomulikust. Mu kats last omma umakeelitseh rühmäh kasunu ja kats kiilt selgest saanu, mõistva lukõ ni kirota mõlõmbah keeleh. Kats kiilt tegevä latsõ targõmbast ja rikkambast. Tuu iist nä viil tennäse meid, ku suurõst kasusõ.»

Tuginõvvo sündümises omma kuuntüüd tennü Võromaa arõnduskeskus üten Võro ja Seto instituudiga. Riigi puult omma paarimehe olnu haridus- ja tiidüsministeeriüm ja Eesti Keele Instituut. Valgu Meel ütles, et paikkundlist kiilt pruukvalõ oppajalõ lisaraha masminõ tull’ jutus joba kuus aastakka tagasi, ku tä oll’ ku latsõvanõmb setokeelidse rühmä luumisõ man. Aig ja arotamisõ omma avitanu mõttit sõklu ja minevä aasta tull’ ministeeriüm esi vällä tuginõvvo luumisõ mõttõga. No om määrüs kah vällä ant.

Valgu Meel Võromaa arõnduskeskusõst härgütäs haridusasotuisi vahtsõst võimalusõst kimmäle kinni haardma. Kabuna Kaile pilt