Miildetulõtus: võrokiilside laulõ võistlusõ Uma Laul tähtaig om ligi

23. süküskuus oodõtas vahtsit võrokeelitsit laulõ Uma Laulu võistlusõlõ. Säänest lauluvõistlust kõrraldõdas joba viies kõrd ja mitmõ varatsõmba võistlusõ laulu omma jõudnu Umalõ Pidolõ.

Oodõtas umakiilsit ja umaluuduisi vahtsit laulõ vabal teemal. Laulu võiva olla nii vahtsõaolidsõ ku perimüsligu: tundõlidsõst viiest flamenkoni, regivärsist hiphopini. Muidoki või laulõn olla kokko köüdet vana ja vahtsõnõ (nt regilaul, miä kõnõlõs parhillatsõst aost).

Üts autor või võistlusõlõ saata kooni viis laulu. Saadõtuisi laulõ hulgast valitas vällä nuu luu, miä saava edesi võistluskontsõrdilõ. Võistluskontsõrt peetäs võro keele nädälil, 5. märdikuul 2026 Rõugõ rahvamajan ja sääl saava selges Uma Laulu konkursi võitja. Avvohinnafond om 1000 eurot.

Vahtsidõ võrokiilside laulõ konkursiga tahtva kõrraldaja kittä võro kiilt ja näüdädä seo pruukmisõ võimaluisi parhillatsõl aol. Pääle tuu luutva kõrraldaja saia vahtsit laulõ, et tävvendä järgmädse Uma Pido lauluvarra.

Võistlust kõrraldas Võro selts VKKF, tugõja omma Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri tsihtkapital, Võro- ja Põlvamaa ekspertgrupp ja Võro instituut.

Võistlusõ statuudi ja täpsembä teedüse löüd kodolehe umapido.ee päält.

UL