Muda Mari pajatus

Ma kuuli raadiost, et ildaaigu koolnu Serbiä sõakur’ategijä matõtas riigi kulu ja kirjuga. Mis tuust, et tä om tuhandidõ inemiisi surmah süüdü Bosnia lihonik. A vähembält kats Haagi tribunalin süüdü mõistõtut inneskidse Jugoslaavia sõakur’ategijät istus jo viistõiskümme aastat kinni Tarto vangimajah. Tuu üle olõ-i meil kiäki nurisnu ja ei piäki, mi elo olõ-i tuust sukugi kehvembäs lännü.

Vahtsõ Roodsi vangi tuvvas Tarto vangimajja salahuisi, selle et meil om kõnõldu hirmujuttõ ni inemise omma herevüseh uma elo peräst. Nigu nuu ruutslasõ, kiä Roodsi kardinidõ takah istva, olõssi tõistmuudu ku mi uma päti. Õnnõ näile om kongih inämb hääolõkit lubat, äkki söövä määnüt heeringät kah. Parhilla piässi vangimaja ümbre haisu nuhutama: ku iks jo määheeringä hais tunda, sõs omma Roodsi kur’ategijä peräle jõudnu.