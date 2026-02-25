Avvomärgi saaja Rüga Pille

Pille tull’ umal aol Peri kuuli luudusainidõ oppajas. Sai kümme aastakka olla Vilde kolhoosin sekretär-as’aõiõndaja kah. Parhillast ammõtit naas’ Pille pidämä vabariigi vahtsõst esisaismisõ aigu. Tuukõrra oll’ asotusõl viil miilidsä nimi, a muudõti joba katõ kuu peräst ümbre politseis. Asotust om kutsut nii passilavvas ku kodakondsusammõtis, parhilla sis om politsei- ja piirivalvõammõt (PPA). Ammõdinimetüs om olnu inspektri ja spetsiälist, parhilla om kundõtiinjä.

Küsse Pille käest, kas tä mõist arvada, kuis timä avvomärgi saajas valiti. Pille tiidse, et tüüseldsilidse tahtsõ tedä inne politseiammõdi aastapäivä esitä prefekti ja päädirektri tenokirä saamisõs, a Kagu politseijaoskunna juht oll’ toda miilt, et ku joba esitä, sis presidendi avvomärgi saamisõs. Ja nii taa läts’.

Uhkõ uudis jätse Pille sõnolda ja pandsõ silmä vett juuskma. Kõrraga olli telehvon ja puutri õnnõsuuvõst umbõn. Edimädse õnnõsuuvja olli PPA kommunikatsioonispetsiälist ja Lõuna-Eesti Postimehe aokiränik. Ku edimäne hiitümine müüdä sai, oll’ süämen iks hää lämmi tenotunnõ külh, tunnist’ märgisaaja. Ammõdivele ütli, et ku Pille tuud väärt es olnu, no kiä sis viil.

Küsümise pääle, kas nii korgõ kittüs pand edespite suurõmbat vastutust tundma, kostsõ Pille lihtsähe: «Ma olõ-i kunagi tennü midägi tuu mõttõga, et piä nüüt hääskitet saama. Mu jaos om tähtsä, et ma esi jää rahulõ tuuga, mis ma tii ja kuis ma tii.»

Pille om olnu priitahtlik tugõja. Sääl sai tä nätä, minka piät toimõ saama inemine, kiä om elo hambarattidõ vaihõlõ jäänü. Parhilla om Pille Ohvriabi priitahtliidsi hulgan. Timä kohus om tukõ noid, kiä omma vägivalda tunda saanu.

Pille pidä tähtsäs, et ilm mi ümbre olõs egä päiv veidükese parõmb, ja tuu hääs saa egä inemine üten avita. «Kõik nakkas iks hindäst pääle. Ma ei olõ harinu, et kiäki mino iist midägi är tege. Uma elo piät iks esi elämä ja jõudupite tõisi kah avitama. Näe, avita, ja lüü üten! Tunnõ rõõmu tuust, mis on parhilla, är ikku takan tuud, mis lännü.»

Rüga Pille. Pilt eräkogost