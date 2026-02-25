Vahtsõnõ võru keele klubi Tal’na Võru seltsin

Tal’na Võru seltsil om 12. radokuu pääväst võru keele klubi lõugahusõga «Kõnõlõmi uman keelen». Klubi kokkotulõgi põhjus oll’, et Orioni Jana tublil vidämisel tüütänü võru keele kohvitarõ pidi minemä raamadukogu remondi peräst pikäle pausilõ.

Edimäne istmine Sakala 14 majan oll’ tävveste aoluulinõ. Üte lavva takan olli seldsi kõgõ pikäaolidsõmb liigõ Sirgu Jaak Lemmik ja kõgõ vahtsõmb-noorõmb liigõ, GAGi gümnasist Olevi Richard.

Viimäte nimmat nuurmiis täütse seltsi tulõgi avaldusõ tsihiga olla võru keele keskkunnan ja oppi võru kiilt, kuna tä juurõ omma Rõugõ kandin. Vähä tuust, tä om kutsut timahavatsõlõ presidendi vastavõtulõ kah ja täl om kimmäs plaan minnä sinnä Võrumaa rahvarõividõga. Vähä tuust, tä tege parhilla esi noid rahvarõivit! Vähä tuust, tä käü rahvatandsutrennin Sõprusõ rühmän kah. Kiä julgõs no üldä, et kõik noorõ omma hukan?

Uma keele kõnõlõmisõ tsõõrin saiva nä tutvas mi juhatusõ liikmõ ja üte kõgõ tublimba näputüütsõõri liikmõ Metsalliku Evaga. Võrumaa rahvarõiva olli ütitses teemas. Eval oll’ raamatit kah üten, mis Richardilõ suurt huvvi paksõva.

Sirgu Jaak kõnõl’ umast koolitiist Võrun, sõaaost ja ka aoluust, ku Võru oll’ Eesti Vabariigi pääliin. Oll’ põnnõv ja targõmbas tekev kullõlda, selle et kiäki meist ei olõ noid aigõ uma silmäga nännü. Jaagul om aastit üle 90. Tä om hää ja selge jutuga ja täl om, millest kõnõlda.

Sis võtsõ jutulanga üle mi seldsi kultuuriministri Plumanni Kaja-Riina. Saimi kuulda tä huvitavit elujuhtumiisi ja kuis tä Tartun Jutuprõmmulõ «sisse sattõ» ja edesi tõistõ vuurugi sai.

Müürsepä Külli kõnõl’ kokkosaamisõst kiränik Jaaksi Piretiga ja tutvust’ timä avvuhinnatut raamatut «Taeva tütred».

Ütidse naarunäolidsõ pildi pääl omma (kuralt): Kevväi Anita, Aarsalu Eha, Metsalliku Eva, Sirgu Jaak, Plumanni Kaja-Riina, Olevi Richard ja Müürsepä Külli. Selise Heli pilt