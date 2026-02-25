Lauri Varju: kõgõ suurõmb tunnustus om, ku latsõ ja latsõlatsõ su tüüd edesi veevä

Mitte õnnõ võrokõisi, a ka hulga eestläisi silmänägemist avitas terräv hoita ja näil julgõlõ päävä poolõ kaia Võrol sündünü ettevõtõ Pro Optika. Ettevõttõ luuja LAURI VARJU om üts noidõ hulgast, kiä saiva timahava presidendi käest avvomärgi. A miä om Varju jaos elon ja tüün tähtsä?

Kuis läts’ nii, et teiti 1990. aastidõ alostusõn Võrol valla prillipoodi?

Ma tüüti 1980. aastidõ lõpun ja 1990. aastidõ alostusõn riigi optigasüstemin ja ku vaban Eestin naksi sündümä edimädse kooperatiivi ja eräettevõttõ, tull’ mul kah mõtõ tetä uma firma ja pakku Võro inemiisile selget silmänägemist ja vahtsit mooduliidsi prilliraamõ, midä tuul aol es olõ saia. Piämi hindä ettevõttõ sünnüpääväs 1. joulukuud 1991. Sis naksimi Võro polikliinigu 3. kõrra pääl toimõndama. Inne tuud sai käütüs polikliinigu fuajeen päivilde möömän prille, mille olli õdagu uman köögin valmis tennü. Tuul aol oll’ mi optigatüükoda kodoköögin.

Määnest tüüd om nõudnu Võrol alostanu prillipoodi kujondaminõ suurõs üle-eestilidses ettevõttõs?

Ettevõtõ om kasunu kuigi esihindäst, samm-sammust. Suurõmb kasuminõ nakas’ pääle sis, ku perreettevõttõga tull’ üten järgmäne põlvkund, kinkal oll’ tahtminõ firma laembas tetä ja Eesti turul kõgõ parõmbas saia.

Pro Optika om tunnustõt pereettevõtõ. Kuis om õnnõstunu noorõmba põlvkunna ettevõtmisõ mano üten haarda?

Tõsõ põlvõ esindäjä, poig Bruno tull’ mano 1993. aastal ja mõni aastak ildamba ka timä naanõ Annemai, kiä parhilla kaes, et raamõ ja pääväprille valik olnu hää.

Latsõlatsõ Katriine ja Kristiine omma niisama mano tulnu kuiki esihindäst. Alostusõn oll’ seo näile suvinõ tüü, a ildamba nakas’ ala nii miildümä, et jäiväki ettevõttõhe.

Parhilla om üts latsõlats Pro Optika juht ja tõnõ kand vastust Pro Optika raamadupidämise kõrranolõgi iist.

Kimmäle om egä presidendi avvomärgi saaja tennü elon midägi väega häste. Kuis Ti esi tunnõti, miä om Ti elon kõgõ suurõmb õnnõstuminõ?

Ju sis olõ tennü ummi asju suurõ süäme ja pühändümisega. Seo om mu jaos suur au, et mu elopikkust tüüd om tähele pantu ja ma olõ presidendi käest säändse tunnustusõ saanu. Olõ väega tenolik!

Olkõ hää, andkõ uma tüüelo perrä mõni tarkusõterä, oppusõsõna, miä avitas elon ja ettevõtlusõn edesi minnä, vasta pitä.

Tähtsä om seo, et tiit tüüd, miä sullõ miildüs, ja tiit seod süämega. Tulõ olla visa ja tsihikimmäs, a õnnõ piät kah muidoki olõma. Ja ku sul om õnn, et latsõ ja latsõlatsõ tahtva su alostõdut edesi viiä, sis miä saa olla viil suurõmb tunnustus umalõ tüüle.

Ma olõ väega õnnõlik, et mu latsõ ja latsõlatsõ saava ja tahtva ettevõtõt edendä ja üteliidsi Eesti inemiisi silmi ja nägemise iist huult pitä.

Perrefirma Pro Optika asotaja Lauri Varju presidendi käest avvomärki vasta võtman. Pajula Raigo / Vabariigi Presidendi Kantselei pilt