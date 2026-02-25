Üte sõrmusõ lugu

Taa tõtõstõ sündünü luu kõnõl’ mullõ ütskõrd üts tutva naistõrahvas, nimmami tedä tah luuh näütüses Marias.

Inne tuud, ku Maria Eestihte kolisi, elli tä hulga aastit vällämaal. Määnegi aig oll’ tä administraator üteh suurõ liina väega suurõh spordiklubih, koh sai pia kõkkõ sporti tetä ja inemiisi käve pääväh tuhandit.

Ütskõrd tull’ pääle ujomisõ trenni Maria mano üts väega õnnõdu olõmisõga miis. Tä oll’ piaaigu ikma nakkamisõ veere pääl, ku selet’, kuis täl basseini hüpäteh tull’ abielosõrmus sõrmõst är ja sattõ basseini põhja. Miis ütel’ viil, et julgu-ui inämb kodo naasõ manogi minnä.

Maria tahtsõ miist väega avita, a tä tiidse, et hüppämise kotusõh om vesi nii sükav, et maa päält olõ-õi midägi nätä, ja ei olõ säänest riista kah, minka saasi sõrmusõ viist vällä õngitsa. Maria tiidse tuud kah, et inemise mälo om nigu om ja miis võisõ tuu sõrmusõ är kaota joba inne hüppämist kah ja kiäki võinu tuu hindäle võtta.

Õnnõs tull’ naasõlõ miilde, et õdagu tulõ vii all ujojidõ trenn, ja tä lubasi meesterahvalõ, et nä läävä õdagu vii ala ja toova sõrmusõ är, timä tulku sõs hummõgu perrä. Vii all ujoja ollivagi sõrmusõ är toonu.

Miis tennäs’ Mariat kõgõst süämest, kinke eski kommikarbi ja sõrmust sõrmõ pandõh ütel’, et õnnõs kaasa es olõ midägi tähele pandnu. Nii Marial ku mehel oll’ väega hää miil, et taa lugu õnnõligu lõpu sai.

Kas iks tõtõstõ sai? Paari kuu peräst, ku oll’ jäl Maria tüüvahetus, tull’ sama miis väega vihatsõlõ timä mano ja lubasi kogo spordiklubi kohtuhe kaivada uma elo är tsurkmisõ peräst. Ku naanõ naas’ uurma, mis õigõhe nüüd juhtunu om, võtsõ miis sõrmusõ ja näüdäs’, et sisse omma lõigadu hoobis tõõsõ nime ja kuupäävä ku timäl ja timä naasõl. Ja kõik tuu sõrmusõ võlssi minek olõvat spordiklubi süü.

Maria tiiä-s kas ikkõ või naarda. Naas’ hoobis mehega rahulikult kõnõlõma ja tuu sai esi kah arvo, et olõ-õi spordiklubil tah luuh määnestki süüd. A tuu, kuis võõra sõrmusõ suurus täpsehe passõ ja kuis ei miis ega timä naanõ paar kuud es saa arvo, et midägi om võlssi, jäigi mõistatusõs.

Reimanni Hildegardi tsehkendüs