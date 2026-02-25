Võrokõsõ saiva Jutuprõmmul võidu 

10. radokuul oll’ Tarton Vilde ja Vine lokaalin Eesti Rahvakultuuri Keskusõ ja TarSlämmi kuuntüün sündünü Jutuprõmm. Maakeeli tähendäs tuu, et püüne pääl kõnõldas ummi jutussit ja inemise, kiä saalin istva, saava kõnõlõjilõ punktõ anda. Ku kõnõlõja om lõpõtanu, tulõ nelä sekondi joosul uma numbri üles nõsta. Ja ku esinemise aol kullõjalõ midägi väega miildüs, sõs või sõrmiga nippi laskõ.

Tartlaisilõ om TarSlämm tunnõt ku lava pääl luulõ lugõmisõ võigõlus. Võrokõsõ ja Uma Lehe lugõja tiidvä TarSlämmi Kuslapuu Kaisa perrä, kiä tull’ 2019. aastagal Eesti Luulõprõmmu meistris ja kõnõl’ tuust lehelugõjilõ kah. A seokõrd olli kokko kutsudu jutussidõ kõnõlõja. Kõnõlda võidsõ ütskõik määnest luku, pääasi, et tuu es olnu koskilt maaha kirotõt ja es olnu pikemb ku kolm minotit. Keelet oll’ pruuki ka kostüüme vai rekvisiite.

Hinnäst olli üles andnu ütessä inemist ja seltskund oll’ peris kirriv. Oll’ säändsit, kiä kaiva nutitelefonist vai raamatust kõik aig perrä, miä edesi tulõ, a oll’ inemiisi, kiä olli uma teksti kokko pandnu pistüjalatiatri põhimõttõga: vaihtõpääl om hallõ, a sõs käändäs tuu hallõ ilmlõpmalda nal’alidsõs ja pääle taad naatas jälki tuu hallõ jutuga pääle.

Ja sõs olliva sääl viil ummamuudu inemise – võrokõsõ! Ma paku, et näil olõ-s Luulõprõmmul käüjä harinõmist, a näil olli võro kiil, andsagu jutu elost hindäst ja tävveste ausa lavalinõ olõminõ. Uguri Kadri kõnõl’ juttõ tädi Sennist ja täütse lava uma kimmä ja ausa meelega – tuud hinnatas tiatrikunstin väega korgõlt. Plumanni Kaja-Riina kõnõl’ üte ullimuudu nal’alidsõ jutu tuust, kuis tä liinibussin viltse ja kuis poiskõsõ timmä tuu pääle himolidsõs vanamehes peivä. Kaja-Riina oll’ ka püüne pääl nigu näütlejä – elli ja mõistsõ põnõvust tekütä.

Mõlõmba võrokõsõ hinde olli korgõ: kai ümbretsõõri, et inemise nõstiva numbrit 9.8, 9.6 jne. Edimäne kotus läts’ Uguri Kadrilõ ja tõõnõ Plumanni Kaja-Riinalõ. Mõlõmba saiva lõppvuuru, miä tulõ keväjä, 14. lehekuu pääväl kirändüspido Prima Vista aol, ku sorditas vällä kõgõ parõmp prõmja. Tarto kõgõ parõmp prõmja lätt edesi Eesti vuuru ja säält uut edesi jo Õuruupa. Pall’o õnnõ ja oodami jo lava pääle!

Plumanni Kaja-Riina ja Uguri Kadri ummi juttõga üles astman. Petersoni Uku pildi