Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: Vabariigi aastapäävä avvoraha
radokuu 26. päiv 2026
Uudissõ
- Rahmani Jan Lauluesä ümärigu tähtpäävä
- Müürsepä Külli Vahtsõnõ võru keele klubi Tal’na Võru seltsin
- Käbina Helena Võrokõsõ saiva Jutuprõmmul võidu
Juhtkiri
- Rahmani Jan Kõik naa hää inemise
Märgotus
- Rahmani Jan Ilvese Aapo: püvvä eesti ja võro kiilt vii pääl hoita
- Urmi Aili Tõsõ karmanihe vahtmisõst olõ-i määnestki kassu
- Lumiste Kati Kiri Võrolt. Nostalgia
Elo
- Kabuna Kaile Lauri Varju: kõgõ suurõmb tunnustus om, ku latsõ ja latsõlatsõ su tüüd edesi veevä
- Õkva Margit Avvomärgi saaja Rüga Pille
- Veeroja Eda Mooska rahvas Norramaal sannakäräjil
- Saarõ Evar Priinime lugu: Liivamets
Perämine külg
- Dolgoševi Marta Üte sõrmusõ lugu
- Puderzelli Linda Puskariajaminõ pääle sõta
- Tossu Tilda pajatus. Malaaria
- Muda Mari pajatus. Sõnno vägi
