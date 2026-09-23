Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: autokuul
süküskuu 24. päiv 2026
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Jutuvõistlus
Juhtkiri
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Märgotus
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- Pindmaa Aigar Tõsõ kundi otsast. Mullast võetu
- Säinasti Ene Kaemi üle ola tagasi. Süküskuu tõnõ puul
Elo
- Nõlvaku Kaie Suvi oll’ jälleki ummamuudu
- Nõlvaku Kaie Mehkamaal peeti juubõlipitu
- Urmi Aili Tundõ läbi elo
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Perämine külg
- Rahmani Elo Esä ja poig
- Dolgoševi Marta Aiast potipõllumehes ja vahtsõ tsõõri pääle
- Orassoni Elmet Peenükene käsitüü
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Kullanõ süküs
- Parm tsuskas: autokuul