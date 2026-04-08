Kõomahl ja lämmi suidsusannaliha…

…ja võiolla üts värskele koksit sibulakuuriga värvit muna sinnä mano. Sääne omgi mu meelest munapühiaignõ õndsus.

A sis loet kostki, et kõomahl olõ-i muud ku õnnõ vesi, kon tsipa puutsukõrd seen. Ja viil loet, et suidsuliha ja muna ei olõ tervüsele hää. Egäsugumaidsi ull’uisi või täämbädsel aol lukõ ja kõkkõ võit uskma kah jäiä, selle et hää ull’us om iks sääne, kon teräkene tõtõt kah seen.

Midä sis tetä? Lugõminõ maaha jättä? Toda vast peris ei massa, a kriitiline miil ja ekraaniaolõ piire säädmine tulõ kimmäle kasus. Suur hulk egäsugumast teedüst, miä tihtsäle umavaihõl vastaollo lätt, om täämbädse ao katsk.

Õnnõs om kevväi käen ja maa uut pia kaibmist ja külbmist. Jääs veidemb aigu ull’uisi lukõ.