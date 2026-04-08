Priinime lugu: Nopri, Onoper ja Oper

Nimel Nopri om kandjit 25. Panti seo õnnõ üten paigan, Rõugõ Haani mõisa Abikülän (parhilla Troll’a külä). Priinime Nopri saaja olli Avi Tuuma Jaani latsõ ummi perridega.

Nimel Onoper om kandjit 17. Ka seo panti üten paigan, Põlva Võru mõisa Vagula külän, vanan kiräviien Onnoper, Onopri Jakapi (Onnopri Jakob) latsi perrile.

Onopri lisanimme oll’ Vagula külän mitmil perril, osa näist sai priinime tõisi sõnnu perrä, a Onopri Paabu perrele panti priinimi Onno. Onno nimel om kandjit 98, seost nimest om Eesti perekunnanimeraamadu käsikirän kirutanu Uibo Udo. Kolm kotust om viil, kon seo nimi panti, a Võru mõisa Onno panti ku lühendüs lisanimest Onnopri. Onopri lisanime perrä oll’ nimetet kats tallu, hingelugõmisõn 1826 Onaperra. Talunime omma muutunu, nii olõ-i täpsäle teedä, määne Vagula küla talurühm tuud nimme kandsõ.

Nimel Oper om 122 kandjat, seost om Eesti perekunnanimeraamadu käsikirän kirutanu Fastrõ Mariko. Seo panti kujul Oper Vahtsõliina Orava mõisan Madi küläst peri suguvõsalõ, kink liikmõ ellivä 1826 Madi ja Marga külän. Ildamb om tegünü ka varjants Opper (12 kandjat). Seod tohe ei segi aia tõsõ Vahtsõliina nimega Oppar. Madi Tanila latsõlatsi – Operi nime saajidõ – talu nimi 1820. aastaga personaalraamatun om Lotusse (vrd poola łotysz ‘lätläne’).

Kõik neo nime – Nopri, Oper, Onoper ja Võru mõisa Onno – omma saadu edevanõmba edenimest, midä om vinne õigõusu traditsioonin küländ pall’u tarvitõt. Seo om Onufri (Онуфрий). Onufrit om Setomaal 20. aastagasaal tunnõt ku Hannuhvre. Vanõmba nimekuju omma võrokõisi manu lainatu vinne rahvakeelitsist muganduisist. Onoperi alussõs om Onopri (Оноприй), Nopriga või kõrvuisi säädi nimekujju Noprei (Нопрей). Oper võissi olla umakõrda lühendüs saksa muudu nimekujust Onuffer. Egäl puul om võõras helü –f muutunu p-s, vahel om tuu muutus toiminu joba vinne rahvakeelen.

Õigõusu nimevara hulka om Onufri võet kreeka keelest, kon nime kuju om Onoufrios (Ονουφριοζ). A taa olõ-i kreeka nimi. Kuulsas tekk’ nime Onufrius Suur, 4. aastagasaa kristlik pühämiis Egiptusõn, kedä avvustas ka kopti kerik. Nimi ollegi vanaegiptusõ mehenimi, üten varjantsin näütüses Vennefer ‘seo, kiä om tävveline, ideaalnõ’, nimi oll’ jummal Osirise üts lisanimmist.

Nopri nimele om ka tõisi seletüsvõimaluisi. Rõugõn om üteld: esi om väikene, a väega nopri. Sääl om nopri hariligumba sõna nopõ : noppõ (eesti keeli nobe) varjants. Ka Oper võissi olla saad sõnast, saksa keele Oper ‘oopõr’. Sõski on inemisenimi usutavamb.

