Laabsa nal’aga poolõs laulupäiv 

Timahavanõ Võro maakunna vokaalansamblidõ päiv, miä peeti 5. mahlakuul Vahtsõliinan, oll’ laabsa ja lustilinõ. Seokõrd oll’gi inämb tähelepandmist pööretü nal’ategemisele, esiki päävä päälkiri oll’ «Nal’aga poolõs».

Et kiri täüde lännü, olli päivä sisse ja vällä juhatama kutsutu mi kandi üte kimmämbä nal’ategijä Laheda muti Lahedalt. Anni, Tooni ja Senni olli seogi kõrd tävve tervüse ja mõistusõ man. Nä lauli, tandsõ ja kõnõli uudissit moodust ja maailmast. Muti käävä aoga üten, tuuperäst ei olõ näile võõra ei lahkidsõ püksi ega minevä aasta Eesti iist Eurovisioonil välän olnu laul.

Muti mõistva peris hääd nall’a kah tetä. Üts oll’ umbõs sääne: valitsus härgütäs inemiisi pensioniaos hambit hoitma – et pidänü olõma edimäne hammas, tõõnõ hammas ja kolmas hammas kah. Hää olnu, ku nuu hamba olnu kullast, sis om, minkast vanast pääst ellä.

Tsipakõsõ pruuvsõva nall’a tetä laulõga ülesastja ansambli kah, a päämine oll’ näil iks mitmõ helü pääle laulminõ. Siski paistu laulukava tsipa lustilidsõmb ja paar kõrda teivä laulja mõnt vigurit. Laulupääväle oll’ hinnäst üles andnu 128 lauljat kümnest kollõktiivist, a peris kõik keväjädse ao peräst püüne pääle es jõvva. Siski oll’ pääväl huug seen, niisama mol’otamist es olõ ja veidemb ku katõ ja poolõ tunniga sai illos kontsõrt peetüs.

Noilõ, kiä kontsõrdi lõpuni kulssi, oll’ kõgõ lõpun üts üllätüs-rossin kah. Nimelt and’ samal aol Vahtsõliina kerikun kontsõrdi Põlva segäkuur Kevadised Hetked ja päält kerigukontsõrti otsust’ kuur tulla laulma vokaalansamblidõ päävä rahvalõ. Juhtu nii, et laul «Maieke läks kaevule», midä päävä alostusõn oll’ laulnu Urvastõ segäansambli, kannõti päävä lõpus viil kõrd ette. Lustilinõ laulupäiv sai tuuga õkva ku kinäste raami sisse.

Viitinä miihi laululõ «Ku naanõ minno pahandas» plaksutõdi ildampa kõvva. Rahmani Jani pilt

Laheda muti Kassi-Tommi espresso-laulu perrä laulman. Rahmani Jani pilt