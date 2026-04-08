Vällä om kuulutõt Adamsoni Hendriku murdõluulõvõigõlus

Mulke selts kuts kõiki murdõluulõhuviliidsi esitämä ummi luulõtuisi pikä traditsiooniga murdõluulõvõistlusõlõ. Luulõtuisi oodõtas 1. süküskuu pääväs. Parõmbilõ andas avvohinna Mulgimaa kirämehe ja koolipapa Adamsoni Hendriku 135. sünnüaastapääväl, 6. rehekuul 2026 Kärstnä mõisan.
Murdõluulõavvohinna välläandmist alost’ 1994. aastagal kiränik Baturini Nikolai ettepanõkil tuuaignõ Tarvastu vald. Avvohinda om vällä antu 14 kõrda, perämäne kõrd aastagal 2021. No om kõrraldamisõ hindäle võtnu Mulke selts iinotsan Grenbergi Avega. Päält timä omma kõrraldustoimkunnan viil Mulgi Kultuuri Instituudi mulgi keele ja kultuuri as’atundja Ilvese Kristi ja Tarvastu gümnaasiumi oppaja Sootsi Helle.
Võigõlusõlõ oodõtas luulõvalikut vähembält viiest luulõtusõst, miä võiva olla kirotõdu vabalt valitun eesti murdõn. Suuri inemiisi ja koolilatsi loomingut hinnatas eräle. Hindamiskogon omma Viikbergi Jüri, Velskri Mart, Laande Alli, Fastrõ Mariko ja Sootsi Helle. Võigõlusõ pääpreemiä om 400 eurot.
Ligembät teedüst saa kodolehe mulgimaa.ee päält.
