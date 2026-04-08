Tossu Tilda pajatus. Keremb kohvikroosikõnõ

Seo lugu juhtu restoraanin. Vanast iks oodõti restoraanin väega hääd teenindüst.

Nii läts’ki üts miis restoraani, istõ lavva taadõ ja telse kelneri käest kroosikõsõ kohvi. Veitü ao peräst tõigi kelner kohvitassi, a luidsast es tuu.

Miis kai kroosikõist tükk aigu, sis kutsõ kelneri hindä mano tagasi. Ütel’, et luidsast ei olõ, kuimuudu tä tsukõrd sekä, nii om jo väega rassõ kohvi juvva.

Kelner võtsõ kohvitassi mehe iist är ja vei minemä. Kõrra ao peräst tull’ vahtsõ kroosikõsõga, a luidsast iks man es olõ. Tuuiist oll’ kroosikõnõ tsipa väikumb. Kelner kumard’ ja ütel’: «Vast nüüd om keremb!»