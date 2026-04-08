Tulõ Uma Meki keväjägurmee

10.–19. mahlakuuni peetäs Uma Meki keväjägurmee nädälit. Tuul aol pakva kümme restoraani kolmõkäügilist erimenüüd paikligust värskist söögikraamist. Menüü hind om 35–39 eurot ja kõrraldaja ütlese, et söögi omma valmis saanu paikkunna tippkokkõ meistrikäe all.
Timahavatsõst sööginädälist ossavõtja omma Suur Muna, Ilmaveere, Kolm. Köök & Deli, Ööbikuoru Villa restoran Andreas, Veetka talu mõtsarestoran Ürg, Ugandi Resto, restoran La Storia, Kalda luudustalo Postitii pääl, Mahlaveski kohvik Piusa külästüskeskusõn, Hämsa Maheresto & Heaolukeskus.
Ligemb teedüs kodolehe umamekk.ee/kevadgurmee/ pääl.
UL