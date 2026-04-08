Kuis mu süä Koidula luulõvõigõlusõl tsälkä sai

Kündlekuu 11. pääväl oll’ Võrol Kreutzwaldi muusõumin Koidula luulõvõigõlusõ eelvuur, kost ma pässi edesi lõppvõigõlusõlõ Pärnuhe. Ma loi Koidula luulõtust «Meil aia-veeren uulitsan» hindä tõlgitun võro keelen. Tuu Grothi Klausi luulõtusõ om jo Koidula esi kah alambsaksa keelest ümbre pandnu. Võro komisjonist arvati, et Koidulat iks ei kõlba võro keelen lukõ. Ma lubasi näile sis Pärnun lukõ eesti keelen.

Läts’ mitu nädälit müüdä ja kai, et Tal’nan om kah ettelugõmisõ vuur 8. urbõkuu pääväl. Mõtli, et panõ hinnäst sinnä kah kirja. Nüüd jo tütrigupõlvõ nimega Koitla Kaja. Ma loi sääl eesti keelen. Säält valiti minno kah edesi Pärnuhe ja ma sai sis üles tunnista, et ma ei olõ kloonit nigu edimäne lammas Dolly, a tei niisama pulli, et hindajidõ arvamist kullõlda.

A sääl Tal’nan kõnõli hindajilõ, et ku Pärnuhe lää, loe Koidulat kimmähe võro keelen. Tuuga olle Türnpu Anne, kiä sääl tuud hindamiskomisjoni kamand’, väega rahul.

Tull’gi kätte imäkeelepäiv, 14. urbõkuu. Lätsi umast Tal’na kotost bussijaama poolõ, et Pärnuhe sõita. Tii pääl näi ütte ainumast lippu, kuigi oll’ lipupäiv.

Ku Võrol oll’ mu esinemise nummõr 9, sis Tal’nan jälki 9. Mõtli, et kats ilma kolmandalda ei jää. A ku sääl Pärnun 16 finalisti loositõmbamissaban saisiva, sis olli ma rivin kül ütsäs, a nummõr, mille vällä võti, oll’ 1.

Ku Koidula muusõumi direktri kuulut’ vällä, et edimäne esinejä tulõ Tartost, sai ma tedä paranda, et ma tulõ Võrolt, Tal’na kaudu, ja loe võigõlusõvälitselt imäkeelepäävä avvos üte umatettü salmikõsõ.

Edesi oll’ nii, et ma es täüdäki umma Võrol antut lubahust, et ei loe Pärnun Koidulat võro keelen. Kuna olle imäkeelepäiv, sis ma loi iks uman imäkeelen. Ja võro kiil omgi mu imäkiil. Võigõlusõ patrooni ja hindamiskomisjoni liikmõ Kareva Dorisõ käest sai ma tuu iist eräle kittä kah. Ja eräpreemiä anti mullõ kah.

Süä sai õkva tsälkä.

Timahavadsõ Koidula luulõvõigõlusõst ossavõtja ja hindamiskogo. Ederian pildiga lugõmisõ võitja Kääpa Kaira ja eräpreemiä saanu Virkola Dagne, Plumanni Kaja-Riina ja Reinvaldi Elvi. Pilt Koidula muusõumi FB-lehe päält