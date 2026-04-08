Maastigumoodu rõivamoodun 

Kooni 26. mahlakuuni saa Võromaa muusõumin kaia näütüst «Pinnamuud. Kolm põlvkunda moodumaastikul». Välläpanõgi kokkosäädjä Nemvaltsi Erle ja Laeva Marion omma tahtnu näüdädä, kuis Lõunõ-Eesti kundi omma andnu vaimopuhahusõ luvva kihä kattõs vai ka kunstilidsõs vällänäütämises rõivit, mille man omma silmiga kumbatava maastigu vormi, kihi ja korjumisõ.

Rõiva ei olõ seo välläpanõgi perrä õnnõ sälgäpanussõ, a tundõperi maastigu, mille kaudu kihä ja miil hoitva köüdüst ruumiga. Ku lukõ päälkirä edimäst puult, sis Lõunõ-Eesti kuntligadsõ vormi omma kõgõ parõmbalõ nätä noorõmba põlvkunna, Sivardi Lisette ja Alamaa Karl Joonasõ ni Seire Mairo luumistüün. Reljeefsüs Pungitsa Triinu ja Rebase Karl-Christophi luudun saa viil parõmbalõ nättäväs liikmisen. Kõgõ luudusõ luumistüü – samblõ, muda, mulla ja vii perrätegemiisi või muidoki löüdä kõigi välläpanõgi moodukunstnigõ luudust.

Näütüsel tegevä viil üten Luksi Sandra, Ilisoni Marit, Saarõ Kai, Safonovi Kirill, Samarüütli Anu, Undi Vilve ja Viira Liina.

Kabuna Kaile pilt