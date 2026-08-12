Kõtupisiläisiga tasakaalu otsman

Rõugõn üten vahtsõ vällänägemise saanu vanan huunõn, mille aolugu lätt tagasi 19. aastagasatta, saava nüüd kokko tiidüs ja luudus: Piho Kadri ja Kail tegevä sääl helleverevät juuki Ferla, mille seen om hulga häid elosit pisiläisi (eesti k bakterid), kiä avitasõ siitmise kõrda säädi. Lubahusõ takan om kuuntüü mitmõ tiidüs- ja arõndusasotusõga.

Ferla sündümise takan kümme aastat tagasi oll’ innekõkkõ keemiguharidusõga Kadri huvi hapõndamisõ ehk fermentiirmise vasta, a umma tõistpuult, tippsportlasõ tiid käünü Kailu es olõ täl rassõ üten haarda. Edimält toimõndõdi Võromaal Kiidil Kailu esä Piho Aigari valduisin, a seo aasta sai Rõugõn valmis eräle tuutmishuunõ. Retsepti timmine om võtnu kah umajagu aigu, seo as’a man oll’ abis Tal’na tehnigaülikooli söögitiidläne emeriitprofesri Voki Raivo.

Valla seleten om Ferla hapõndõt köögivilä- ja mar’ajuuk, mille sisse om pantu musttuhandit kasuliidsi pisiläsetüvvi. Ku alosainõ põrknas, kapstas, piit ja palohka tulõva Võromaalt ja hää vesi tastsamast Rõugõst, sis tegüsä pisiläsetüve tuvvas Taanist. Kokko saa tervüsejuuk, miä tugõ kõtu mikrobioomi.

Miä tuu om? «Mikrobioom om elosidõ organismõ kogo, miä toimõndas mi kihäga sümbioosin,» and Kadri tiidüslidsembä seletüse. Vallalõ kõnõldõn käü asi nii, et kõgõpäält söövä mi kõtun süüki pisiläse ja tuutva sis mi jaos tähtsit ainit, miä mõotasõ kõkkõ – ainõvaihtust, energiätasõt, tõvõkimmüst (immuunsus), ajo tüüd, esiki mi tujosit ja mõtlõmist. Kokkovõttõn organismi tasakaalun püsümist. «Tähtsä om, et soolikin toimõndas häste pall’o pisiläisi liike – midä inämb, toda parõmb. Ülemäst piiri ei olõ,» ütles Kadri.

Võromaal hüvvüse kesken

Ku ütelt puult om Ferla andnu luujilõ tervüsetukõ ja tiidmiisi ettevõtlusõn, sis tõsõlt puult om tä mõotanu noorõ perre Võromaalõ jäämist. Ferlal om luudusõga kimmäs köüdüs ja luudust Võromaal viil jakkus. Kadri ja Kail pagõsi pääliinast är koroonaaol, sis kül tundu viil, et aotlidsõlt, a nüüd om perrel Haani suusaratu kõrval uma elämine ja sääl kasuman kats tütärd. «Ma ei tunnõ tan millestki puudust. Luudus and meelerahhu ja Võrol omma kõik teenüsse olõman. Must om saanu järest suurõmb aiahuvilinõ ja korilusõ sõbõr. Minno huvitasõ kasvo, ja mittõ õnnõ ravihaina, a kõik, midä saa söögi sisse panda,» ütles Tal’nan üles kasunu Kadri ja tähendäs viil süämepõh’ast mano: «Maaelon om nii pall’o hüvvüst.»

Timä elon omma olnu tõtõst peris äkilidse käändmise: kooni 26. eloaastani oll’ tä varietitandsja ja seo kõrvalt tüüt’ keemiälaborin ja no om üten mehega paari palgatüülisega ettevõttõ umanik ja kõrraldas start-up-ilman äriprogrammõ. Siski, ku latsõ suurõmbas saava, taht tä löüdä Võrol kotusõ, kohe huvilidsõ saanu salsatandsmisõs kokko tulla. Seeni saa kõik elo tandsu seen olnu Kadri üten mehe perrega hindä jaos vahtsõt aoviidüst suusasõitu tetä.

Korõmbalõ ja kavvõmbalõ

Ku Ferla mano tagasi tulla, sis ei olõ tan kah paigalsaismist pelädä. Arõndustüüd saa tetä viil pall’o. Umas pulmapääväs tekk’ paarirahvas Kadri ja Kail vabarnamekiga Ferla joogi. Nüüd sügüse tuldas Kailu sõnno perrä vällä serbähüsega, kohe om mano pantu kiblukit, mõroritkast ja tsillit. «Seo juuk tõmbas elo sisse,» ütles Kail vahtsõ pruuvmisõ kittüses.

Ferlal lätt peris kinäste: müügikotussit ja teljit om üle Eesti ja kavvõmbalgi, hääd vastakajja tulõ kah. «Midägi kätte ei olõ jäänü,» kinnütäs Kail parhillast edenemist. Joogil om Uma Meki märgüs kah. A mõttit om viil. Köögiviläjääkest, miä joogi tegemisel perrä jääse, om plaanin naada tegemä krõpsõ. Proovi omma tettü ja tulõmi omma väega hää, a turulõ tuuminõ sais aopuudusõ takan. Viil om peetü plaani panda kasulidsõ pisiläse sokolaadi sisse. «Sääl om näil hää olõminõ,» naard Kadri, selle et kakaorasõv avitas pisiläisil elon püssü ja näide katõ meki piässi kah häste kokko pasma. Nii et om ruumi kül hüvvüst Võromaal viil mano kasvata.

Kail ja Kadri Piho kõnõli umast ettevõtmisõst ja paksõ Ferla juukõ maitsa ka hainakuul Rõugõ küläülikoolin. Kabuna Kaile pilt

Küläülikuul Rõugõ vallan

Rõugõ vallan om tiidmiisihuviliidsil olnu üts põnnõv suvi. Vallavanõmb Vahteri Briti iistvõtmisõl om piimäkuu keskpaigast pääle tüütänü tõsõpäivilde küläülikuul, kon om kõnõldu testamendi tegemisest kooni kurkõ purki pandmisõni. Kullõjit om olnu muidoki kavvõmbalt kah ku kodovallast. Üte teemaõdagu täütse Piho Kadri ja Kail, kõnõldõn kõtupisiläisi tüüst.

Rõugõ küläülikuul toimõndas joba kuvvõndat huuaigu. Seo suvõ viimätsel ülikooliõdagul 11. põimukuul kõnõl’ Kivistigu Mati Vahtsõ-Saalusõ veinitalon, kuis lätt Eesti jõõvähäl.