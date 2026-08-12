Kuun Koidulaga Lauluesä aian

22. põimukuul saa Võrol Lauluesä muusõumi muro pääl rännädä kuun Kreutzwaldi ja Koidulaga 19. aastagasaa päivihe.

Muusõumi juhataja Hollo Aimi ütel’, et huvilidsõ saava seo sündmüse käügin ossa Koidula Lydia vastavõtust Võrol Kreutzwaldi man. Luulõtajalõ näüdätäs Võro tuu ao kaemiskotussit, Lauluesä koto-aida ja timäaigsit süüke. Päält tsõõrikäüki juhatõdas küläline pidolauda.

Kreutzwaldi mäng Tringi Elmar ja Koidulat Viidasõ Kaili, kiä omma umma hengesidet seo rolli jaos lihvnü etendüsen «Viru laulik ja Koidula» kümmekund aastakka tagasi. Mängo astva viil Kreutzwaldi provva ja tõsõ majalidsõ. Aolõ umatsit tundit avitas luvva duo Meelis & Katrin, kelle ettekandõn saa kuulda Koidula sõnno pääle luuduid laulõ.

«Pall’o olõnõs tuust, kuis kaeja-kullõja üten tulõ,» luut Hollo Aimi vallalidsõ meelega päältkaejidõ pääle. Kimmäle om uuta umajago kotusõ pääl luumist ja seo piäs kah päävä õnnõ põnõvambas tegemä. Kiräinemiisi sündmüsele väärilidselt om valla raamadulaat.

UL