Priinime lugu: Tilgar ja Tilger

Nimme Tilgar kand Eestin 44 inemist. Seo panti Räpinä kihlkunna Jõõperä külän Tilga Jaani poigõ Jakobi, Andso ja Peedo perrile. Kon täpsäle Tilga talu 1820. aastil oll’, tuu olõ-i selge. Põh’a-Räpinä talunime muutuva tuu perrä, kuis kutsuti elänikke. 20. aastagasaal kutsuti Tilga talus ütte tallu külä põh’aosan, tuud tallu tunnõtas ka Pärtüse nimega, elänike nimi ollegi Tilgar.

Varahampa, näütüses 1688. aastagal omma Tilga (Tilcka) lisanimega peremehe elänü Kõnnu ja Naha külän. Nahal elli ka joba 1627. aastagal Tilcka Hannss.

Nimme Tilger kand Eestin 11 inemist. Seo nimi panti Urvastõ kihlkunna Järvere mõisan Mäekülä Tilgo talun Tilgo Saamuli perrätulõjilõ. Tan pruugiti mitman talun just er-lõppu, näütüses Pardsi talun Parder, Tati talun Tatter ja tõõsõ. Tilgo talu nimega või kokku kävvü üts hulga vanõmb tõistsugumanõ nimekuju, 1638 tühä talu nimi Tuleke Pustus.

Tilgari nimest om Eesti perekunnanimeraamadu käsikirän kirutanu Uibo Udo. Talupoja lisanimi Tilga tulõ inämbäste vanast mehenimest Tilk, umastavan Tilga vai Tilgo.

Tiilik om üts tuu nime vanõmb ja veidemb kulunu varjants. Praktikan om ette tulnu Tilga segiminemist edenimega Tilss, umastavan Tilsi vai Tilso, miä põhilidselt võisi olla tõist peritollu.

Edenimi Tilk oll’ Võrumaal tavalinõ 16. aastagasaal, näütüses 1561 Haanin Тилькъ Игаловъ сынъ, 1563 sama miis ku Тeлкъ Игoловъ. Seo eesti nime alusnimi om alambsaksa Thielecke, vanõmbal kujul mõnikõrd kirja pant ka ku Tyliken. Tuu –ken sääl nimen om alambsaksa hellitüsliide. Ilma ken-liiteldä saksa edenime omma Till, Thiel, Thilo ja tõõsõ. Kõik naa omma vana saksa kutsmisnime, miä sisaldasõ germaani nimeelementi thiad vai diot, nii nigu näütüses tävvelidse katõosalidsõ kujuga germaani nimi Dietrich.

Tilgari nimme perekunnanimmi eestistämisel vällä es vahetõda. A Tilgeri asõmalõ võeti vähä muudõt nimi Tilgre ja vahtsõ nime Helimets ni Jugandi.

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.