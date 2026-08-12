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Parm tsuskas: tuumareaktri

Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

Nummõr 619

põimukuu 13. päiv 2026

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