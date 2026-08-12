Rändämine aastagasaa-tagotsõn Võro liinan

Võromaa muusõumin omma süküskuu lõpuni vallalõ välläpanõgi, miä näütäse Võro liina inemiisi ja ello-olõmist aastagasada tagasi.

Näütüse «Võro nellän vaatõn» tulipunktin omma fotograaf Kepniku Ida, mustkunstnik Skrastini Julius vai Kastrozza, viiemeistri Tammõ Eduard ja maalikunstnik Vahtra Jaan. «Egä liina näko kujondasõ tuu inemise, selle teimi otsussõ, et näütämi aastagasaa-tagost Võro liina läbi inemiisi,» ütel’ kuraatri Asmeri Kadri näütüse vallalõtegemisel. Tõnõ kuraatri, inneskine võrokõnõ Tubina Taago tävvend’, et kõik neo neli inemist olli võrokõisilõ teedä-tunnõdu ja või-olla esiki umavahel terretutva.

Kepniku, Skrastini, Tammõ ja Vahtra tege näütüsel elosambas näide lavastõt helü, midä saa kõrvaklappõst kullõlda. Helü omma näile andnu Käosõ Maive, Tubina Taago, Ruusmaa Vootele ja Tagamõtsa Tarmo.

Pääle naidõ nellä võrokõsõ saa Võro liinaruumi sisse kaia läbi kujotava kunsti: välän omma võromaalasõ Pärsimäe Karli maali, Okasõ Evaldi ja Hoidre Alo 1944. aastagal sündünü tsehkendüse sõa-ao varõmin Võro liinast.

Ku niimuudu mõttin naidõ luujainemiisiga Võro pääl üten jalota, sis arvada saasi näist mõnõgagi as’a peräst Judeikini rõiva- ja pudupuuti kah astu. Tõnõ välläpanõk «Aastagasaa-tagonõ Võro läbi Judeikini perre luu» kõnõlõski juudi ärimiihi, säälhulgan Judeikini perre ettevõtmiisist. Muu hulgan andva teksti- ja pilditahvli ülekaehusõ näide iistvõtmisõl liinapilti tegünüist elomaiust, millest kõiki ei olõ inämb alalõgi. Välän om juudi palvõmaja makett, ka seo hoonõ om ammu liinapildist häönü.

Näütüse om kokko säädnü Judeikini Ilja. Timä ja Laanpere Helle kirivämbit seletüisi Võro liina, juudi kogokunna ja Judeikini perre, ülepää tuuaigsõ elo kotsilõ saa kuulda kuraatrituuril, miä tulõ Võromaa muusõumin 19. põimukuul kell 17.

Hää Võro liina aoluu tundja Laanpere Helle tege näütüse vallalõtegemisel tahvliteksti jutuga värmilidsembäs. Kabuna Kaile pilt