Tundõ läbi elo

7. Kooliüledse tundõ

Nuuril, kes jo kuramiirmise iän, teküs hulk säändsit tundmuisi, millega ei mõistõta midägi pääle naada, selle et elokogõmust viil ei olõ. Ku mõnõlõ nakkaski kiäki miildümä, sis tulõ küsümüs, kuis tuust tõõsõlõ tiidä anda. Ku olõt väega häbendelejä ja jäät kavvas mõtlõma, tulõ tõnõ, nii-üteldä konkurent, kes om julgõmb ummi tundit vällä ütlemä. Nii või minnä, et su tundõ jääse vällä ütlemäldä ja ei olõ inämb luutustki, selle et tundmuisi objekt om leüdnü joba tõsõ.

Ku ummi tundit jäl väega tormilidsõlt vällä kävvü, võit tõsõ inemise nii är hiidütä, et saat eitävä vastussõ ja ei julgugi inämb pruuvi.

Näüde elost. Üten külän ellivä nuurmiis ja timäst noorõmb tütärlats. Nä sõitsõva egä päiv üten bussiga liina. Nuurmiis ülikuuli ja tütärlats keskkuuli. Nuurmehele tütärlats väega miildü, a tä oll’ nii häbendelejä, et es julgu kuigi juttu alosta. Tütärlatsõl olliva kah sügäväl süämen mõistligu mehe vasta tundõ, a tä uutsõ edimäst sammu mehe puult.

Tütärlats lõpõt’ keskkooli, läts’ tehnikummi edesi opma ja nuurmiist nii tihtsähe inämb es näe. Tütärlatsõ ello tulliva vahtsõ tutvusõ ja sõbra. Ja varsti läts’ki tä är mehele. A nuurmiis jäi elo lõpuni ütsindä ja tütärlast takan ikma.

8. Katõssatõist

Kes nuurist ei oodassi, et saassi 18 ja naata ummõtõ suurõ inemise ello elämä. Edimält muidoki vanõmbidõga üten. Sis olõssi mõnõgi kiildmise pääle hää üteldä, et ma olõ jo suur inemine ja tiiä esi, mis tii. Vanõmbilõ tuu vastus väega ei miildü, selle et latsõ, ka täüskasunu iän, jääse näide jaos õks latsis. Egä imä taht edesi kanaimäs jäiä ja kõik latsõ, nii suurõ ku väiku, uma siiva ala kokko kor’ada. Sis ei saa kiäki latsilõ liiga tetä.

Näüde elost. Ku nuurmiis olle 17aastanõ, sis ütel’ tä kõgõ koton, et nigu tä 18 saa, nii lätt kotost minemä. A ku 18 kätte jõudsõ, es lää tä kohegi. Sai esi kah arvo, et kõgõ parõmb ja odavamb om koton ellä. Ei olõ vaia söögi iist murõhta ja massõ massa. Ku kulutusõ omma nii suurõ, sis ei saa jo edesi oppi.

Kooli saiva läbi ja iks elli tä koton. Ja olõs vast kodo jäänüki, ku ei olõs leüdnü hindäle pruuti. Katõkõistõ minti sis iks uma elo pääle. A nuurmiis oll’ sis joba 26aastanõ.

Lugu lätt edesi

Uma Lehe kiräsaatja Urmi Aili om kirja pandnu, määndse tundõ inemisel elotii pääl ette tulla võiva, ja tuu noidõ kotsilõ näütit elost.