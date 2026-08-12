Sepäpoissõ luumistüü näütüsel

Kooni rehekuu tõsõ poolõni saa Võromaa muusõumin kaia Eesti seppi töie näütüst. Välän om ligi 20 sepä tüü parhillatsõst aost ja aastidõ takast.

Nätä saa nii tarbõasju, ehtit ku ka kunstkäsitüüd. Pääle töie omma üleväl fotoplakadi, miä näütäse sepätüüd viimädse poolõ aastagasaa seest. Pilte pääl näge töid, miä ei olõ kunagi näütüsele jõudnu ja millest kõkkõ ei olõ inämb alalõgi. Nii vägevät sepätüü ülekaehusnäütüst ei olõ Võrol varramba olnu. Näütüse kokkosäädja om kuun Võromaa muusõumiga Eesti seppi ütisüs.

Kabuna Kaile pilt