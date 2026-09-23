Kangro preemiä sai Kübärä Kristi 

Timahavvadsõ Kangro Bernardi nimelidse kirändüspreemiä sai Kübärä Kristi uma romaani «Viimane lusikas / Perämäne luidsas» iist.

Tego om romaaniga, miä ilmu samal aol nii eesti ku võro keelen ja kon osa tegemiisi või julgõlõ Võro liina säädi. «Seo om naasõ lugu, kiä ots nii hindä seest ku välästpuult põhjust, mille tä om terve elo pidänü kolima. Uma tii pääl kaib tä uman minnevaon olnuid salahuisi luitsaga vällä,» võtt kiränik esi uma raamadu sisu kokko.

Preemiä anti kätte 18. süküskuul Obinitsan Seto ateljee-galeriin, kon oll’ värski laureaadiga väiku jutuajaminõ, midä vidi Kauksi Ülle. Pildi pääl posiir Kübärä Kristi ummi raamatidõ ja avvokirä man.

Kangro-preemiät and vällä Võromaa arõnduskeskus aasta joosul ilmunu Võromaaga köüdedü kirätüü iist.

Kübärä Kristi. Rahmani Elo pilt