Priinime lugu: Varjun

Seod nimme kand Eestin 33 inemist. Eesti perekunnanimeraamadu käsikirän om nimest kirutanu Uibo Udo. Nimi panti õnnõ üten kotussõn, Suudla mõisan Kanepi kihlkunnan. Tuu om Sabõrnast lõunahummugu puul. Nime saaja olli vaesõslatsõs jäänü tütrigulats Tannil (Tanniel) ja timä kasuimä, Kangro Dawide tõnõ naanõ, läsk Liisu. Kangro Taavite poja sääl talun saiva tõsõ nime: Wölla. Kuigi sünnümeetrikan 1804 om Liisu kirän ku Tanila imä, om timä sünnüaastas umbõs 1748 ja ildamb om tä personaalraamatin kirän ku Emmak ‘ämmäk, kasuimä’.

Tanila pojapoig Piitre läts’ elämä Suudlast Urvastõdõ ja nii omgi seod nimme täämbä rohkõmb löüdä Urvastõ ja Sangastõ kandin.

Pastor Johann Philipp von Roth om personaalraamatun 1803–1810 Tanila edenime manu kirutanu perekunnanime Illus. Personaalraamatun 1809 om tuu nimi maha kraabit ja kirutõt Warjun, parandus om tett ka vanna raamatudõ.

Nimi tähendäski tuud, miä kirän: ‘varjun (var’on)’, seenütlejä käänüsse n-lõpuga. Uibo Udo om toonu näütes viil Rothi pantuid seenütlejän käänüssen Kanepi nimmi: Hukkan, Körran, Tallun, Wäljan. Parla kand nimme Kõrran 37 inemist ja Väljan 35 inemist. Sõnaliigi poolõst või sõnna varjun pitä muiduki määrsõnas, nii nigu ka sõnna kõrran. Roth, kiä mõtõl’ päämidselt saksa keelen, sai tuud tõlki ku im Schatten. Ku fantasiiri, sõs näütüses nii, et lats, 1809. aastagal viieaastanõ, kasus kasuimä var’un.

Eestistämisel võeti nime Varjun asõmalõ katõl kõrral nimi Vari.

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.