Uma Lehe sügüsedse jututalgo

Hää lugõja ja kirotaja! Kuulutami vällä timahavasügüsedse Uma Lehe jututalgo.

Ku teil om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus jutt, saatkõ tuu Umalõ Lehele! Talgoliidsilõ omma ette nättü tunniskirä ja väiku avvohinna. Vällä valitas parõmba talossõtüü ja hulk häid juttõ trükütäs 2027. aastaga joosul lehen är. Innekõkkõ oodami kirätöid, miä passisõ lehe perämädse küle pääle, a saata või ka eloliidsi märgotuisi.

Talossõjuttõ sordi:

1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu

Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu. Võinu olla periselt sündünü.

2. Esi tettü, häste tettü

Umatett asi om inämbüisi õks kõgõ parõmb. Esi tegemine oppas ja lask vaimul priilt linnada. Mõnikõrd tulõ kinkagi tõõsõ tett tüü vai süük vai midägi muud hindäl ümbre tetä, et hää saanu. A või olla ka peris vastapite: mõni esitett asi kõlba-i kohegi ja lõpus tulõ iks meistre käest api pallõlda. Panõ uma lugu kirja!

3. Küläline kuu päält

Külälise omma hää katõl kõrral: sis, ku nä tulõva, ja sis, ku är läävä. Kas sul om trehvänü, et mõni küläline pidä hinnäst üllen niimuudu, nigu olõs timä kuu päält sadanu? Vai olõt esi trehvänü kohegi küllä ja tundnu hinnäst nigu küläline tõõsõst maailmast.

Kirota või ka peris seletämäldä kokkosaamiisist, näütüses tundmalda lindavidõ objektega.

4. Perimüs mu elon

Oodõtas tähelepandmiisi, mälehtüisi ja seletüisi edevanõmbidõ käest peritüisi uskmiisi, kombidõ ja muu perimüse osast egäpääväelon, arvosaamiisi perimüse kandmisõst ja edesikandmisõst parhillatsõl aol, miildetulõtamiisi ja mõttit perimüse alalõhoitmisõst ja soovituisi tulõvaidsilõ perimüse korjajilõ.

Teema om vällä paknu Eesti Rahvaluulõ Arhiiv.

Inne luu kirotamist lugõgõ läbi seo oppus:

Egä inemine või saata talgilõ kooni viis juttu. Jutt piät olõma kirotaja hindä luudu ja ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit ega internetti üles pant. Lugu võinu olla mõistligu pikkusõga, mitte pikemb ku üts arvudilehekülg (3500 tähemärki, 700 sõnna). A või ka lühembä jutu kirota.

Egä jutu mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr! Ku tahati, et lehen trükitäsi ti tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu suuv eräle luu lõppu.

Jutu saatmisõga and autor Umalõ Lehele õigusõ tuud lühendä, toimõnda, lehen ja internetin avalda.

Oodami juttõ nikani ku 20.11.2026. Jutu pallõmi saata e-kiräga info@umaleht.ee pääle vai postiga Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin.

Tunnissõna: jututalgo.

Terävät sulgõ!

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