Suidsusannu ülelugõmisõl om saadu teedüst päält 1200 sanna kotsilõ

Tinavaasta sügüsedses käänüpääväs om suidsusannu kokkolugõminõ andnu tiidmise 1224 sanna kotsilõ, noist ligi tuhandõ kotsilõ om korjunu pilte ja täämbädse ao sannakombidõ perimüst. Kokkolugõminõ om käünü puultõist aastagat ja sannu saa jakkuvalt kirja panda veebiankeedin kodolehe savvusann.ee pääl.

Suidsusanna ja sannakombõ omma avvu seen. Seod näütäs tuu, et kirja pantuist sannust üle tuhandõ omma pruukmisõn – noid sannu kütetäs ja sääl käüdäs. Kõgõ inämb omma sannaumanigu vastanu küsümiisile sanna kütmise kotsilõ. Inämbüs pruuk kütmises õnnõ lehepuud ja kõgõ parõmbas peetäs lepäpuud.

Süküskuu alostusõst naksi sannauurja ütsipulgõ läbi kaema ülelugõmisõ käügin sannakombidõ ni -tiidmiisi kotsilõ korjunut teedüst. Põnõvit juttõ ja vahtsõt tiidmist jaga tüürühm huviliidsilõ sügüse joosul, talvõpühhis piäs saama ülekaehusõ kõgõ korjunu kotsilõ.

Olku et tüü teedüsse läbikaemisõ ja tõlgutamisõga jo käü, saa sannu iks viil kirjä panda. Savvusanna kodolehe päält löüd veebiankeedi lihtsäle üles. Siiäni tettü välätüü lupas arvada, et vähämbalt Vanal Võromaal om külh viil mõni tuhat sanna, miä omma kirja pandmalda. Kokkolugõmisõ kõrraldaja omma sannaumanikulõ ankeedin antuist lubamiisist kinnipidämisega häste hoolõn: ku umanik ei taha, et tõsõ timä sanna kotsilõ midägi teedä saanu, sõs niimuudu om kah.

Kokkolugõmisõ ankeeti saa täütä veebilehe savvusann.ee pääl, abis om videooppus. Sannast või teedä anda nii kah, et kirotat vai kõlistat õkva ülelugõmisõ iistvõtjilõ. Täpsämbät teedüst saa Puksingu Marko käest, marko.puksing@ut.ee, tel 511 7446.

Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO vaimlidsõ kultuuriperändüse esindüsnimistün aastagast 2014. Sannaumanigõ hää abiga tahetas selgembäs saia sannu hulk ja uuri sannakombit. Kokkolugõmist kõrraldasõ Võro instituut ja Vana-Võromaa suidsusannu kuuntüükogo, ettevõtmist tugõ Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Vana-Võromaa suidsusannu kuuntüükogo

Vahtsõ suidsusanna kütmine.