Säitsmes agendikampaania

Joba aastit peetäs märdikuu edimädsel täüsnädälil võro keele nädälit. Timahava om 2.–8. novvembrini plaanin hulga suurõmbit ja vähämbit tegemiisi, miä tõmbasõ võro keele ja kultuuri pääle tähelepandmist. Joba säitsmes aastak saava huvilidsõ hinnäst võro keele agendis kah üles anda.

Ettevalmistusõ timahavatsõs võro keele nädälis käävä tävve huuga. Nädäli tegemiisi iistvidäjä om Võro instituut, a üten lüvvä ja ummi üritüisi kõrralda saava kõik huvilidsõ. Näütüses om noil inemiisil, kiä tahtva uma keele kõnõlõmist vällä näüdädä ja tõisi hindäga üten kõnõlõma kutsu, võimalus naada võro keele agendis.

Timahavanõ agendikampaania om esieräline tuuperäst, et säitsmendä kõrra puhul om seo aasta agendinummõr 007 – täpipäält tuusama, miä ilma kõgõ kuulsambal agendil Bondi Jamesil. Timahavanõ võro keele nädäli lõugahus om kah tuuga köüdet. «Mul om hää miil, et kunstnik Luiga Kristjan, kiä om aastit võro keele nädäli kujondust tennü, paksõ tollõ kuulsa Bondi lausõ perrä vällä lõugahusõ «Mu nimi om kiil. Võro kiil». Seo lausõ nõst keeleteemä viil kõrd üles ja näütäs, ku tähtsä om mi hindä jaos kiil, midä tan paikkunnan kõnõldas,» seletäs timahavadsõ võro keele nädäli pääkõrraldaja Laube Kadri.

A kuimuudu huvilinõ hinnäst agendis kirja panda saa? «Tulõ minnä Võro instituudi kodolehe vai sotsiaalmeediä lehti pääle ja otsi üles kotus, kon saat hinnäst võro keele agendis üles anda. Agendi lubasõ, et nä kõnõlõsõ tiidsähe inämb võro keelen: egäpäävätsen elon, poodi man, sotsiaalmeediän. Tõsõs om seo, et agendil om uma tunnus: märk vai hamõ. Tuuga saa viil kõrd nõsta üles ja näüdädä, et sa tahat võro keelen kõnõlda,» kõnõlõs Laube Kadri.

Võro keele nädälihe om plaanit hulga tegemiisi: vahtsidõ laulõ kontsõrt Uma Laul, Kuslapuu Kaisa plaadi näütämine, võrokeelidse Minecrafti ütenmängmine, zumba-õdak võrokeelidse muusiga perrä, võrokeelidse Tähekese näütämise, mälomäng, filmiõdak ja hulga muud. Täpsemb kava, midä aoga tävvendedäs, om Võro instituudi kodolehe pääl.

Timahavadsõ võro keele nädäli kõrraldaja Laube Kadri kuts huviliidsi nädäli tegemiisist ossa võtma. Pildi pääl om tä uman kodoalõvin Varstun Kultuuri uulidsa nuka pääl. Rahmani Jani pilt