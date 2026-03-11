Klaaspiltest näütüs meelütäs päivä vällä

Vana-Võromaa käsitüüesindüsen uut kaejit vahtsõnõ näütüs, Raudvasara Tamara tettü klaaspildi ja vitraasitüü.
Aastidõga om meistril valmis saanu hulga esimuudu klaasikuntsi, miä om lätteainõt saanu luudusõst – taivalaotusõn lindävist tsirgõst kooni meresüvvüsen elävide kalloni. Keväjädsen päävävalgusõn läükelese klaasikildakõisist kokko säedü ilostusõ, livvakõsõ, kündlelatõrna ja piigli – egäüts esimuudu. Egäst klaasipildist helkäs vasta lämmind ja rõõmu, miä tulõ pildi luuja süämest.
Seod silmäillo näge kooni 2. mahlakuu pääväni. Näütüsetarõ om valla iispääväst riidini kellä 10–15. Kotus om Keskliina kooli hoovi pääl Vabadusõ uulits 12/2 Võrol.
MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü
Raudvasara Tamara uma esimuudu klaasikunstiga Vana-Võromaa käsitüüesindüsen näütüsel. Oja Vilve pilt