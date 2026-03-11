Valmis om saanu plaat Teppo Augusti, timä poja Augusti ja pojapoja Heino lõõdsalukõga. Plaadi pääl om kokko 35 luku, minkast 17 om mängnü pillimeistri Teppo August esi.

Matõrjali om üles võtnu Eesti Raadio aastil 1956 ja 1970. Vahtsõ plaadi tege esierälidses tuu, et vana salvõstusõ om helümeistri Kikka Tiit täämbädse ao tehnikaga är puhastanu. «Nüüd om nii, et vana Augusti, timä poja ja pojapoja mäng kõlas nii, nigu nä olõs eelä stuudion käünü,» seletäs plaadi välläandja Laube Kadri.

Plaat «Kolme Teppo lood» om Kõrvipalu luumisõtalu sar’a «Lõõtspill gurmaanidele» kolmas plaat. Plaadikujondusõ om tennü Luiga Kristjan, välläandmist tugiva Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvakultuuri Keskus.

