Võro keele kohviõdak Tarton 

Nigu kevväi näüdäs’ ummi edimäidsi tulõmisõ märke, tull’ 5. urbõkuu õdagu päält pikkä talvõvaheaigu tagasi Tarto Ülikooli keeletiidüisi instituudin peetäv võro keelekohvikidõ sari. Sääne, 2023. aastaga märdikuust peetäv keelehuviliidsi kokkosaaminõ sündü joba 12. kõrda.

Seokõrd tull’ paiga pääle 11 inemist ja kõnõldi arotuisist, miä käävä võro keele keelesäädüste pandmisõ ümbre. Ku varrampa oll’ keelekohvik tsihit päämidselt nuurilõ inemiisile, sis no omma ossa võtma oodõdu kõik huvilidsõ. Plaan om, et kokko naatas saama egä kuu. Keelekohvigu kõrraldamist tugõ Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Rahmani Elo pilt