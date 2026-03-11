Priinime lugu: Henning

Seod nimme kand Eestin 51 inemist. Sama nime tõnõ kuju Hennink om är kaonu. Pandmisõ kotussit om säidse. Kõgõ suurõmb suguvõsa om peri Harglõ kihlkunna Saru mõisa Linnardi talust. Nimä saiva hingelugõmisõn nimekuju Henning ja keriklikun pruugin nimekuju Hennink. Linnardi Hansi poja Jakap ja Henu olli päämidse, kiä nimme edesi veivä. Õigõ varsti pääle priinime saamist läts üts Saru Henning elämä Tsooru mõisa Kiviroos’kõsõ (Roosiku) tallu. Osa Linnardi Kusta (Jakapi poig) latsist sattu elämä Mõnistõ poolõ Mustajõkõ. Ka Korgõpalu mõisa ütte Räestü tallu sai peremehes Henningu Kaarli, kiä oll’ sündünü Mõnistõn.

Urvastõ kihlkunna Kärgula mõisan Pudrul panti priinimi Henning, keriguraamatun Hänning. Tuu nimi kattõ sõski joba 19. aastagasaa kesken är. Nimi panti Hänike kar’amõisa (sks Henningshof) kotussõ pääl varõmb olnu Hänike talu perrä (1752 Hennige Petre). Kotussõnimi om vanõmb, joba 1638 oll’ sääl Hennige Mets Pustus.

Põlva kihlkunna Pragi (Vardja) mõisan panti Henning Henningi talu perrä. Kon tuu talu oll’, olõ-i teedä. Sõski, mõisa piirikaardi pääl 1821 om nimi Hennik Soo. Saman paigan om no paikkund Hänkmäe Pragi ja Kähri mõisa piiri pääl, muuhulgan Kähri mõisa Hänkmäe talu.

Muu kotussõ, kon priinimi Henning panti, olli Pärnumaa mõisa Kärsu, Voltveti ja Tahkuranna. Selle oll’ tuud nimme ka Pärnun inne eestistämist küländ hulga. Säitsmäs kotus om Saare mõisa Põh’a-Tartumaal. Tegeligult oll’ perekunnanimme Henning ka baltisakslaisil, 1816 näütüses Tal’na, Pärnu ja Valga liinan.

Nigu nätä, omma priinime saamisõ luu tõnõ-tõistmuudu, a nime keeleline alus om iks üts ja tuusama, mehe edenimi Henning vai Hennig. Tuu om keskaol tegünü alambsaksa ja friisi nimi, minka algnimes võiva olla nii Heinrich ku ka Johannes. Nimi om levinü ka Skandinaavia kiilin, kon om toimunu muutus Henning > Hemming, näütüses om Soomõ keriguluun kats kuulsat piiskop Hemmingit.

Võru keelen omma nätä nime Henning rahvaliku muutumisõ kujulõ Hänike, nime algus Hänk-, kolmandas viil Henu (vannun paprin Henno), või-olla esiki Henn. Harglõ mehenimmi man om küländ selgele vahet tett, et Hindrik om lühembält Hind’u, a Henu om umaette nimi. Nii võigi järeldä, et Saru Linnardilt peri Henningide edeesä võisõ olla lihtsalõ Henu (Henno), kink nime arhailidsõmb kuju oll’ Henning.

