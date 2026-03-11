Kuuntüü, kullõminõ ja tennämine avitasõ egäpääväello maal edesi

Tassakõisi toimõndaminõ ja minkagi luumisõlõ vai püsümä jäämisele üten avitaminõ om nigu sisemäne vajahus, vastanakkaminõ himolõ midägi är lahku. Egä aasta tegevä kogokunna hulga häid ja ütenhaardvit ettevõtmiisi, miä jääse silmä ja omma väärt meelenpidämist.

Parhillatsõl aol saava paikligu kogokunna olla tegüsä ja kimmä õnnõ sis, ku tetäs midägi ütenkuun. Egän kotusõn omma vällä kujonu uma kombõ, egäaastagadsõ tegemise ja tsihi, mink poolõ minnä ja mink jaos tüüd tetä.

Om hulga säändsit kultuuritegemiisi, mink man paikligu umavalitsusõ tugi ja kuuntüü om tarvilinõ. Tankotsil om tähtsä kimmäle kullõlda, midä paikkunna inemise uutva. Mu meelest ei olõ täämbädsel pääväl aig suurõlt ja raamõ seest vällä mõtõlda, a tulõ olla katõ jalaga maa pääl ja hinnada võimaluisi egäpäävätside vajahuisi perrä.

Kogokundõ saa-i kuigimuudu võrrõlda, selle et nä omma väega ummamuudu nii inemiisi hulga ku ainõliidsi võimaluisi poolõst. Tuuperäst es tohtnu anda hindamiisi ja silte külge kliipi, a tulnu pakku tukõ paikligõ inemiisi püüdmiisile ja ütitsile iistvõtmiisilõ niimuudu, et kõigil olnu võrdsõ võimalusõ. Egän paigan või olla ummamuudu Andrese-Pearu tapõluisi, a ma olõ kimmäs, et ku om vaia midägi periselt kõrda aia, mõistõtas iks kuuntüüd tetä ja ütenkuun tettüt hinnada.

Vast om läbi saanu tarvitamisõütiskunna aig ja naatu inämb hindama ütist toimõndamist ja luumist, miä avitas paiga pääl egäpääväello edesi. Tähtsä om tegüsit inemiisi üten haarda, tuu and näile tahtmist tegemises ja om ummamuudu teno ja tunnustus. Ja tähtsä om tähele panda egäüte ka kõgõ väikumpa pannust ja tollõ iist tennädä.

Mõnikõrd või tähelepandminõ olla kõgõ suurõmb tasu tettü tüü iist. Nii ütel’ mullõ üts moodorsaani umanik, kiä es võta inne vastlapäivä ratu sisseajamisõ iist rahha, selle et teno esi omgi joba tasu.

Soovi jõudu kõigilõ, kinkal om ausamiilne suuv anda uma pannus mi egäpääväelo parõmbas ja kirivämbäs muutmisõ man. Ütenkuun jäämi alalõ!

Trumsi Marge. Parmsoni Aivo pilt