Mooste Elohelü kuts muusikit ossavõtmisõst teedä andma

Eesti rahvamuusigatüütlüisi festival Mooste Elohelü kuts muusikit folgipidolt ossavõtmisõst teedä andma. Timahava peetäs Mooste Elohelü 14.–15. põimukuul.

Nigu õks, tulõ osaliidsil ette kanda üts etteant lugu. Timahavanõ võistluslaul om vahtsõmbat laadi rahvalaulu viis, minkal om siski regilaululõ umanõ kõrd ja sinnä mano passitõdu regilaulu sõna. Timahava saava võistlõja valli katõ esi sõnnovariandsi vaihõl, edimäne kand päälkirja «Susi opas’ umma poiga» ja tõõnõ om krutskilidsõ sõnomiga «Peetrus ja Pilatus». Päält etteantu luu tulõ kontsõrdil ette kanda viil üts priilt valit rahvaviie tüütlüs.

Tähtaig festivali pääväprogrammin vai võistluskontsõrdil ülesastmisõst teedäandmisõs om 1. mahlakuu 2026. Ossavõtmisõs tulõ täütä vastamisleht kodolehe moostefolk.ee pääl, säält löüd ka etteantu luu viievariandsi ja seletüsega noodi.

