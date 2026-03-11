Massin piät kõrran olõma ja joonul inemisel olõ-i ruuli asja

Kevväi nakkas kätte jõudma ja tuu tähendäs, et om mõistlik uma sõidumassina üle kaia, kummi vaihta ja ku vaia, tsipakõsõ remonti laskõ, et olnu veidemb ohtu nii hindäle ku tõisilõ.

Vahtsõ massina ostminõ om nigu noorõ naasõ võtminõ. Edimält om illus sille, läükvä ja mugu lüü tassa nurru. A midä aig edesi, toda inämb tulõva kordsu, logisõs ja ei taha inämb käümä minnä.

Ma sõida esi kah vana massinaga. Koskilt iks nakkas logisõma ja taht vahepääl remonti. Ma lasõ egä aasta uma massina üle kaia. Ku vaia, vahetõdas kulunu tsõõri vahtsidõ vasta, kaias piduri ja tulõ üle, pandas vahtsõ mahla sisse ja kraabitas mõnõ kotsa päält rostõt maaha.

Suu pääl om üts hää tüükoda ja targa remondimehe. Innest oll’ tuu Kummionu, nüüt om vahtsõ nimega. Esi nä käävä poodin ja ostva tarvilidsõ õigõ jupi är. Ku tüü saa varramba valmis ja mul ei olõ aigu perrä minnä, toova massina esi värte taadõ är.

Ull’ om tuu, kes mõtlõs, et politsei ei kuulõ, ei näe ja kinni ei piä, ku katskidsõ autoga sõidat, kulunu kummi all.

Massinaga sõitmisõ man tulõ säädüisist kinni pitä. Mul oll’ ildaaigu halv kokkoputtuminõ roolijoodikuga ja sis tulli päähä säändse mõttõ:

* Ku juhtut pur’on pääga sõitma, sis parõmb panõ joba matusõlaud Suu söögimajja kinni ja kaiva hindäle haud surnuaialõ valmis! Ku sul om tahtminõ viina võtta, tõuka massin huuvi, võtmõ viska kaivu ja juu nii, et kusi palas. Paari päävä peräst, ku võtmõ kaost kätte levvät ja kainõ olõt, võit sõitma minnä.

* Kohe sul nii kipõ om, et piät kihutama?

* Minkperäst sa piät sõidu aigu telefoni näpmä?

Egäl mõistlikul massinaumanigul piäs olõma kotus ja inemise, kiä autu kõrranolõmisõ iist huult kandva. Ma olõ uma massinaga käünü Võrol Suu pääle naidõ remondimiihi manu ja jäänü rahulõ. Reinerti Elmo pilt