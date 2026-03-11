Kunst, luudus ja perimüs Kaikal

Minevä puulpäävä alost’ Kaika seldsimajan pääle üritüisi seeriä «Kunst, luudus ja perändüs», mink tsiht om läbi kunsti luudusõ ja kultuuriperändüsega läbikäümises võimaluisi luvva. 2026. aastaga seen peetäs kunstihuviliidsilõ latsilõ, noorilõ ja suurilõ Karula rahvuspargin, Antslan ja muial kokko 12 kokkosaamist, opitarrõ, kunstilaagrit ja opireisi.

Ettevõtmisõ ellokutsja kunstnik Remmi Jane eläs suurõ osa aost Kaika kandin ja om uma opmisõ ja kunstitüü köütnü õkva luudusõ ja kultuuriperändüsega. Tä om vidänü katõsa aastakka Karula kihlkunna latsi kunstitsõõri, tuu ao seen om üts jago latsi joba suurõs kasunu ja noorõmba pääle tulnu. Timahavanõ ettevõtminõ om lisas umakandi noorõmbalõ rahvalõ mõtõld ka vanõmbilõ ja kavvõmba kandi huviliidsilõ.

«Seo om kunstiharidusõ ja luudusõ projekt. Õkva sääne üttepandminõ omgi väärtüs, ma ei piä kunsti muust elost eräle saisvas. Tahagi kutsu inemiisi läbi kunsti üles löüdmä maailma, innekõkkõ luudust ja kultuuriperändüst,» kõnõlõs Remmi Jane.

Maailma avastaminõ või olla vahtsidõ tiidmiisi opminõ, a või olla minkagi ärtundminõ esihindä kogõmuisi perrä kah. «Egä kevväi ma imehtä, kuis mu hääolõk ja tuju omma mõotõdu tsirkõ laulust. Nä laula-i jo sukugi mu jaos, a iks näide laul mõotas minnu,» tuu kunstnik näüte.

Edimädsele kokkosaamisõlõ Kaika seldsimajja tull’ pia paarkümmend osalist. Margna Epp näüdäs’ ummi pilte ja kõnõl’, kuis tä om uman kunstin pruuknu pikkä aigu luudõsõ- ja perändüsetiidmisi. Remmi Jane kõnõl’ uma doktoritüü ja kunstinäütide perrä, määndse omma kunstnigu võimalusõ luudusõga läbi kävvü.

Ettevõtmist kõrraldas MTÜ Kaikamäe, tugõ Antsla vald. Teedüst järgmäidsi kokkosaamiisi kotsilõ saa Kaikamäe Facebooki lehe päält.

Margna Epp ja Remmi Jane Kaika seldsimajan, kon Margna Epp minevä puulpäävä ummi pilte näütämises vällä säädse. Rahmani Jani pilt