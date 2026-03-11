Lihtsämbä rahva poodirõõmu

Ütspäiv juusk’ uudissist läbi ähvärdüs, et suurõ poodiketi möövä umatoodangut odavamba hinnaga ja tuu tulõssi är keeldä. Minno ai tuu teedüs väega pahatsõs. Niipall’o viil omgi lihtsil inemiisil rõõmu, ku mõni puutnik näide pääle kah mõtlõs.

Ma esi käü inämbähe Grossi poodin. Mu meelest om sääl kaup vähä odavamb ku tõisin puutõn. Gross om iks hää miis, kes viil inemiisist kah huul. Mis mullõ prõlla miilde tulõva näide odavambast umatoodangust, omma sai, söögiõli, vorst, pasteet ja limmonaat.

Käve inne sõbrapäivä poodin, sis olli ilosa makõ ubina lastuva müüki sõbrahinnaga 65 senti kilo. Esi võti kah puultõist killo ja perän kahitsi, et rohkõmb es võta. Olliva väega mahladsõ ja hää maiguga.

Vanõmba inemise vahtva iks allahinnatut ja odavat kaupa kah. A hummogu varra ja õdagu ilda olõ-i mõtõt puuti minnä. Hummogu ei olõ viil kaup vällä pant ja õdaksaiõn om joba otsan. Olõ mitu kõrda trehvänü puuti lõuna aigu, sis om viil, midä võtta.

Midä kuu lõpupoolõ, toda rohkõmb odavat kaupa valli om. Vaihõpääl tunnus, nigu kuu lõpun inämb rahvas poodin ei käüki. Mõni ütsik massin sais platsi pääl. Tähendäs, et palk vai pension saa iks väega ruttu otsa. Nüüd anti jäl uudissin teedä, et mahlakuun nõstõtas pensioni 43 euro võrra. Tuu ollõv paras nõstminõ, et kuu aigu saassi vabalt är ellä. Ma kül tuun kimmäs ei olõ, selle et hinna omma iks ulli muudu üles lännü. Näütüses mass poolõliitrine purgisupp jo 5–7 eurot. Liha ja kala hinnast ei massa õkvalt kõnõldagi. Lisas söögile tulõ pensionäril kah kütte ja elektri iist massa.

Ku puutõ hindu allalaskmiisi võrrõlda, sis mõnikõrd om Coopin kah mõnõl as’al hind alla lastu ja umatoodang odavamb. Rimin ja Selverin om tuud veidemb. Olõ mõnõ kõrra Lidlin kah käünü, a sääl ajasõ hinnasildi segädüste. Loet, et otav, a perän tulõ vällä, et tuu om saa grammi vai poolõ kilo hind. Midä ma Lidlist kõgõ osta, om tsiarasv. Tuu hind om külh algusõst pääle olnu pääle 60 sendi paki kottalõ. Talvõl hää tsirkõ süütä.

Jaagumäe poodin om väega pall’o umatoodangut ja mõni asi küländki hää hinnaga. Varramba oll’ viil odavamb, a viimätsel aol om sääl kah hinda nõstõtu. Jaagumäe poodist osta ma kõgõ pasteeti, mis om nii hää, nigu vanastõ imä koton tegi.

Ku tahat hää hinnaga kaupa, sis loe reklaamlehest, kost midä odavambalt saa. Võta jala sälgä ja käü kõik poodi läbi. Vaihõpääl ma mõtlõ, et minkjaos naid reklaamõ ülepää trükütäs: nigunii ei jõvva kõiki puutõ läbi juuskõ. Taa om õnnõ paprõ raiskaminõ. Inämbüs reklaamõ omma viil läükvä paprõ pääl, vanastõ üteldi, et klantstrükk, mis ei kõlba eski tulõalostusõs.