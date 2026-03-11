Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: opimi imäkeelepääväl imäkiilt!
urbõkuu 12. päiv 2026
Uudissõ
- Rahmani Jan Kunst, luudus ja perimüs Kaikal
- Plaat «Kolme Teppo lood»
- Mooste Elohelü kuts muusikit ossavõtmisõst teedä andma
- Rahmani Elo Võro keele kohviõdak Tarton
- Klaaspiltest näütüs meelütäs päivä vällä
Juhtkiri
- Rahmani Jan Kuna kevväi tulõ?
Märgotus
- Trumsi Marge Kuuntüü, kullõminõ ja tennämine avitasõ egäpääväello maal edesi
- Allasõ Tiia Üleveereluidsatäüs võroväelidse kirändüse marudat mekki
- Urmi Aili Lihtsämbä rahva poodirõõmu
- Pindmaa Aigar Tõsõ kundi otsast. Terve maailm väiku siimne seen
Elo
- Rahmani Jan Käsu Hansu ikulaulu täüs Tarto Jaani kerik
- Reinerti Elmo Massin piät kõrran olõma ja joonul inemisel olõ-i ruuli asja
- Saarõ Evar Priinime lugu: Henning
Perämine külg
- Liira Singa Nukahsaisja
- Laanõ-mamma Uutminõ
- Õkva Margit Lühkene jutt
- Tossu Tilda Tossu Tilda pajatus. Eläjämuinasjutt
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Raamaduaasta ärsaatminõ
