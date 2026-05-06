«Mino Võromaa 39» parõmba kirotaja omma teedä

Võro Instituudi 39. «Mino Võromaa» võistlusõlõ saadõti 49 kirätüüd säitsmest Vana-Võromaa koolist ja ütest keelepesärühmäst. Parõmba tüü avit’ välla sõklu hindajidõ kogo, kon olli Kreutzwaldi majamuusõumi juhataja Hollo Aimi, Võro latsiraamadukogo juhataja Solli Kristi, oppaja Kelbä Raivo ja nuuri iist kõnõlõja Vodi Kirke Lee. Parõmbit kirotajit tennätäs täämbä, 7. lehekuul Sännä kultuurimõisan. Ettevõtmisõ tugõja om Eesti Rahvakultuuri Keskus.
Parõmba kirotaja:
Kõgõ noorõmb ütentegijä Romeli Rüütli, «Vanavanaimä perändüs», Sõlekese latsiaid, avitaja Maia Päevalill
4.–6. klassi vannusõrühm
1.–2. kotus
• Albert Kirch, «Savvusanna lugu», Kääpä kuul, oppaja Ene Säinast
• Raino Lännik, «Imä ja lats», Osola põhikuul, oppaja Kristina Siska
3. kotus
• Kustav Simson, «Pagõja põrknas», Haani opikotus, oppaja Kersti Leit
Eräpreemiä
• Ebe Vodi, «Unõnägo», Haani opikotus, oppaja Kersti Leit
• Andero Habe, «Raamaduaasta», Antsla gümnaasium, oppaja Ülle Anier ja Liivia Rebane
• Elenora Mets, «Kodu», Antsla gümnaasium, oppaja Ülle Anier ja Liivia Rebane
• Trevor Juhanson, «Miä minno üten haard», Antsla gümnaasium, oppaja Ülle Anier ja Liivia Rebane
• Harlis Preide, «Mi perre munapühä», Kääpä kuul, oppaja Ene Säinast
• Liisa Koval, «Sülditego», Kääpä kuul, oppaja Ene Säinast
• Kristofer Kallaste, «Tsia tsuskamisõ lugu», Kääpä kuul, oppaja Ene Säinast
• Maido Naudi, «Eläjäpuut», Osola põhikuul, oppaja Kristina Siska
7.–9. klassi vannusõrühm
1.–2. kotus
• Ernst Jaak Liivat Uba, «Kahruteenüs», Haani opikotus, oppaja Kersti Leit
• Erik Hendrik Liivat Uba, «Mille Haanimaal siile ei olõ», Haani opikotus, oppaja Kersti Leit
3. kotus
• Roland Käär, «Ku ma olõssi oppaja, sis…», Parksepä keskkuul, oppaja Leiu Sulg
Eräpreemiä
• Kaisa-Kristiin Mõttus, «Üükakk Piitre aknõ takan», Antsla gümnaasium, oppaja Anu Silm ja Liivia Rebane
• Luisa Kurss, «Ja ussõ takan oll’…», Antsla gümnaasium, oppaja Anu Silm ja Liivia Rebane
• Helena Karu, «Miä minno üten haard», Parksepä keskkuul, oppaja Leiu Sulg
• Kerdo Murde, «Kunstmudsu vai perismudsu puult vai vasta?», Parksepä keskkuul, oppaja Leiu Sulg
10.–12. klassi vannusõrühm
1.–2. kotus
• Mairo Paabut, «Savvusann – meile pühä ja kallis», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel
• Triin Neeno, «Ja ussõ takan oll’…», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel
3. kotus
• Kairit Kõomägi, «Minevä suvõ paasapäävä», Vahtsõliina gümnaasium, oppaja Triinu Laan
Eräpreemiä
• Kleer Vodi, «Tandsutaivas», Parksepä keskkuul, oppaja Leiu Sulg
• Martti Pavlov, «Miä minno üten haard», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel
• Kerdo Roodes, «Ku ma olõssi oppaja, sis… », Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel
• Raimond Änilane, «Minno haard muusiga», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel
• Rasmus Villako, «Minno haard mu vahtsõnõ aoviidüs», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel
• Verner Breidaks, «Ku oppajal satassõ prilli», Vahtsõliina gümnaasium, oppaja Triinu Laan
• Krislin Kuljus, «Ma heräsi ütspäiv», Vahtsõliina gümnaasium, oppaja Triinu Laan
Võro Instituut