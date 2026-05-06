«Mino Võromaa 39» parõmba kirotaja omma teedä

Võro Instituudi 39. «Mino Võromaa» võistlusõlõ saadõti 49 kirätüüd säitsmest Vana-Võromaa koolist ja ütest keelepesärühmäst. Parõmba tüü avit’ välla sõklu hindajidõ kogo, kon olli Kreutzwaldi majamuusõumi juhataja Hollo Aimi, Võro latsiraamadukogo juhataja Solli Kristi, oppaja Kelbä Raivo ja nuuri iist kõnõlõja Vodi Kirke Lee. Parõmbit kirotajit tennätäs täämbä, 7. lehekuul Sännä kultuurimõisan. Ettevõtmisõ tugõja om Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Parõmba kirotaja:

Kõgõ noorõmb ütentegijä Romeli Rüütli, «Vanavanaimä perändüs», Sõlekese latsiaid, avitaja Maia Päevalill

* * *

4.–6. klassi vannusõrühm

1.–2. kotus

Albert Kirch, «Savvusanna lugu», Kääpä kuul, oppaja Ene Säinast

Raino Lännik, «Imä ja lats», Osola põhikuul, oppaja Kristina Siska

3. kotus

Kustav Simson, «Pagõja põrknas», Haani opikotus, oppaja Kersti Leit

Eräpreemiä

Ebe Vodi, «Unõnägo», Haani opikotus, oppaja Kersti Leit

Andero Habe, «Raamaduaasta», Antsla gümnaasium, oppaja Ülle Anier ja Liivia Rebane

Elenora Mets, «Kodu», Antsla gümnaasium, oppaja Ülle Anier ja Liivia Rebane 

Trevor Juhanson, «Miä minno üten haard», Antsla gümnaasium, oppaja Ülle Anier ja Liivia Rebane 

Harlis Preide, «Mi perre munapühä», Kääpä kuul, oppaja Ene Säinast

Liisa Koval, «Sülditego», Kääpä kuul, oppaja Ene Säinast

Kristofer Kallaste, «Tsia tsuskamisõ lugu», Kääpä kuul, oppaja Ene Säinast

Maido Naudi, «Eläjäpuut», Osola põhikuul, oppaja Kristina Siska

7.–9. klassi vannusõrühm

1.–2. kotus 

Ernst Jaak Liivat Uba, «Kahruteenüs», Haani opikotus, oppaja Kersti Leit

Erik Hendrik Liivat Uba, «Mille Haanimaal siile ei olõ», Haani opikotus, oppaja Kersti Leit

3. kotus

Roland Käär, «Ku ma olõssi oppaja, sis…», Parksepä keskkuul, oppaja Leiu Sulg

Eräpreemiä

Kaisa-Kristiin Mõttus, «Üükakk Piitre aknõ takan», Antsla gümnaasium, oppaja Anu Silm ja Liivia Rebane

Luisa Kurss, «Ja ussõ takan oll’…», Antsla gümnaasium, oppaja Anu Silm ja Liivia Rebane

Helena Karu, «Miä minno üten haard», Parksepä keskkuul, oppaja Leiu Sulg

Kerdo Murde, «Kunstmudsu vai perismudsu puult vai vasta?», Parksepä keskkuul, oppaja Leiu Sulg

10.–12. klassi vannusõrühm

1.–2. kotus

Mairo Paabut, «Savvusann – meile pühä ja kallis», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel

Triin Neeno, «Ja ussõ takan oll’…», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel

3. kotus

Kairit Kõomägi, «Minevä suvõ paasapäävä», Vahtsõliina gümnaasium, oppaja Triinu Laan

Eräpreemiä

Kleer Vodi, «Tandsutaivas», Parksepä keskkuul, oppaja Leiu Sulg

Martti Pavlov, «Miä minno üten haard», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel

Kerdo Roodes, «Ku ma olõssi oppaja, sis… », Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel

Raimond Änilane, «Minno haard muusiga», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel

Rasmus Villako, «Minno haard mu vahtsõnõ aoviidüs», Põlva gümnaasium, oppaja Merili Ermel

Verner Breidaks, «Ku oppajal satassõ prilli», Vahtsõliina gümnaasium, oppaja Triinu Laan

Krislin Kuljus, «Ma heräsi ütspäiv», Vahtsõliina gümnaasium, oppaja Triinu Laan

Võro Instituut

Nummõr 612

lehekuu 07. päiv 2026
