Mõnistõ Mehkariil kävve külälise Kaareperest

Minevä kuu keskpaigan olli Mehkariil, nigu hennest kutsva Mõnistõ rahvamaja soliidsõn iän laulja ja tandsja, külälise Jõgõvamaalt. Kaarepere rahvamaja kapell ja lauluansambli, kedä juhendas Aunapi Artur, tull’ seo kandiga tutvambas saama, Mehkariile esinemä ja neidega üten pitu pedämä.

Sääne reis võeti plaani jo aasta iist, ku Mehkari Kaarepere rahvamajan külän kävve.

Külälise saije Mõnistõ talurahvamuusõumist kõrraligu ja põhjaligu pildi. Tuu iist kand’ huult muusõumi programmijuht ja giid Tamtiku Mare. Eluaignõ opõtaja ja koduloohuviline Paeglise Aili tekk’ külälise tutvas Eesti Kodu mälestüskompleksiga.

Ütine pidu rahvamajan läts’ peris pikäle. Pääle plaani võet laulõ, tandsõ ja pillilugusiid kõrrald’ Artur, kiä Mõnistõ tandsu- ja laulurahvalõ jo pikembät aigu tutva, seltskonnatandsõ ja ütist laulmist. Tuust noorõst mehest viil nii pall’u, et umast kolmõkümnest eluaastast katskümmend viis om ta muusika ja lauluga tegelnü ja alasi om tal aigu ja tahtmist vanõmbõid esitegijeid juhõndada. Oll’ armõdu illus, et külälise olli ärä õppinu ka paar laulu, mink noodi Artur mi lauljaid juhendava Kuslapi Marina käest oll’ saanu. Nii saadi suurõ kambaga laulda «Laulu Mehkamaast» ja kah vääga ilusat laulu «Las jääda rõõm su hinge».

Ja Mõnistõ rahvas õhas’, et tullu esi ka tõnõkõrd rahvamajja tandsupidulõ, ku muusikat tennü sääne kapell, kel mikrofoni vaija ei olõ ja kiä «tümakat» ka ei tarvita.

Pidu lõpul kinnitedi üle, et saias tõnõkõrd jälleki kokku.

Kaarepere rahvamaja laulja ja muusigu Mehkariile kontsõrti andman. Nõlvaku Kaie pilt