Muda Mari pajatus. Aasta imä

Ma kuuli raadiost, et seo aasta hõigatas üle Eesti vahtsõst vällä aasta imä. Tuu jaos piät olõma pere üles kasvatanu vähämbält neli last.

Või jo targuta tuu üle, kas piät mõnõ imä tõisist korgõmbalõ nõstma. Muidoki omma inämbüs imä väärt, et näid tähele pantasi. A illos om iks kaia, ku latsõ ja latsõlatsõ umma immä tennäse ja kitvä. Tuud hääd sõnna om egäpäävätseh eloh niigi veidü. Massa-i sõs tuuperäst tunnustamist peris är jättä, et om mõni tõrvatsilk miipotti sadanu. Tennämi kõik umma immä ja vanaimmä ja är mi unõhta essä kah tennädä.